TERMOLI. Il primo Consiglio comunale dell’anno non porta bene all’istituzione civica, che ha visto il presidente Annibale Ciarniello interromperla dopo la votazione di alcune mozioni, a causa di problemi tecnici che non permettevano a chi fosse collegato da remoto di udire gli interventi proposto in presenza nell’aula consiliare.

Così, con l’iniziale assenza di Fraraccio, Casolino e Scurti, progressivamente entrati a seduta in corso, lo stesso Ciarniello ha avviato i lavori ricordando le vittime della pandemia, che tanta sofferenza e dolore hanno causato nella comunità e anche nella medesima assise consiliare, per la scomparsa del papà di Michele Marone, degli ex consiglieri Peppino Rocchia (il primo ne fu anche presidente) e Raffaele Orlando (quest’ultimo però non deceduto per Covid, ma per i postumi di una ischemia cerebrale), poi citando come simbolo di termolesità, Carminuccio D’Angelo, col pensiero rivolto a tutti i deceduti della città e anche del Molise.

L’assise ha così ricordato chi non ce l’ha fatta con un minuto di silenzio.

«Ogni perdita umana rappresenta un lutto per la comunità termolese e andrebbero citati tutti, anche coloro che erano meno conosciuti», ha affermato Ciarniello.