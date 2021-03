Il richiamo di Termoli a chi vive fuori, fa breccia l'appello di Giuseppe Pranzitelli

TERMOLI. Ha 41 anni, è un non vedente dalla nascita e abita a Bologna, ma segue attraverso gli strumenti che la moderna tecnologia oggi mette a disposizione.

Walter Brunetti già si era rivolto alla nostra redazione due anni fa e ora interviene in seguito all’appello lanciato dal dottor Giuseppe Pranzitelli, rivolto ai medici molisani e concittadini che operano altrove, affinché tornassero a dare speranza alla sanità locale.

«Mi chiamo Walter, ho 41 anni, sono nato a Termoli e ho una particolarità, ovvero sono non vedente dalla nascita.

Con molto piacere, ho letto l’articolo pubblicato da voi di TermoliOnline.it riguardante l’appello lanciato dal dottor Pranzitelli; un appello direi molto sentito, un appello a partecipare, soprattutto ai nuovi medici di origine termolese al bando riguardante i concorsi per medici ospedalieri istituito, se non ricordo male dall’Asrem. All’accorato appello mi associo anch’io, anzi, Direi che se ci fosse un ritorno di persone che, in precedenza ha lavorato, magari in strutture di grandi città come Roma, Milano, Bologna, Torino, Parma, Genova, Firenze ecc… potrebbero portare una ventata di aria fresca e quel po’ di esperienza acquisita. È vero, a mazze du' castille rappresenta davvero quel simbolo di termolesità e di speranza, come, secondo me, lo possono rappresentare il mare, il borgo antico, la festa del santo patrono (San Basso), il buon cibo e quei profumi che difficilmente si possono sentire in altre città, specie nelle città della pianura padana. Nella mia condizione di non vedente vorrei poter lanciare anch’io un appello affinché, ci possa essere un ritorno di gente che, anche per altre professioni possa ritornare a Termoli e dare quel senso di termolesità, purtroppo per altre mansioni come la mia (operatore tecnico centralinista) non è possibile attuare questo appello.

Proprio in questa occasione, datosi che, il dottor Pranzitelli è un carissimo amico dal 1996 ho desiderato condividere un po’ di pensieri con lui e dopo avergli detto: “Giuseppe, ma a che scopo lanci questo appello, quando io e te sappiamo benissimo che, per un disabile come me vivere e lavorare a Termoli è praticamente impossibile?” Egli ha detto una santa verità: “Walter, a Termoli ora non c’è bisogno di centralinisti telefonici, ma di medici; ora come ora c’è bisogno di medici e ci sono un sacco di persone che vivono e lavorano fuori Termoli. Vedi, come tu saprai, al Nord tutto quello che guadagni lo spendi in servizi come, ad esempio, l’asilo nido; qui a Termoli c’è un costo della vita nettamente inferiore al Nord e con lo stipendio si riesce a vivere discretamente”.

Sì, lo ammetto, l’appello lanciato dal dottor Pranzitelli oltre ad essere accorato, è straordinario e sensato mi ha fatto riflettere e mi ha fatto venire un desiderio, quel desiderio di ritorno alla terra natia… però… a che prezzo? Una persona normodotata un ritorno volendo se lo potrebbe permettere, un disabile come me, purtroppo no per una serie di motivi sia di tipo architettonici, che di tipo mentali, ve ne propongo un paio.

1. La città di Termoli manca e dico manca di servizi adeguati alla persona, sia essa disabile che normodotata, un esempio primario può essere l’autobus, mezzo di trasporto usabile da tutta la cittadinanza, a patto che quest’ultimo abbia delle frequenze a cadenza oraria ogni 10 minuti. Un esempio molto pratico lo potrei fare con il servizio navetta mare: un servizio del genere non può avere solo corse a cadenza di ogni quarto d’ora/20 minuti (se va bene) ci vorrebbe un servizio almeno uno ogni 5 minuti. Una piccola attenzione andrebbe posta nella distribuzione delle corse che servono i 2 lungomare (Rio Vivo e Cristoforo Colombo) nel senso che ci deve essere un’equa distribuzione delle corse e bisogna evitare di far fare dei giri assurdi ad un’unica navetta. Qualcuno dirà che sono un visionario; no, sono semplicemente una persona che, vivendo in un’altra città vorrebbe esportare idee positive. Per non parlare delle altre linee di autobus, le quali potrebbero essere ulteriormente potenziate, parlo ad esempio delle linee 1, 2, 3 e di tutte le altre linee di bus presenti a Termoli.

2) Termoli, purtroppo è piena zeppa di barriere architettoniche e, mi permetto di dire anche un po’ incivile per ciò che riguarda l’attenzione verso un certo tipo di popolazione, come quella dei disabili. Quanto costerebbe, ad esempio mettere un po’ a norma tutti, ma dico proprio tutti i marciapiedi, a partire dalla città vecchia fino ad arrivare alla periferia di Termoli? E’ mai possibile che per dei lavori di manutenzione cittadina bisogna aspettare il momento delle elezioni, siano esse comunali o regionali? Piccola provocazione: chissà se, al comune di Termoli, i tecnici preposti alla viabilità e perché no anche quelli preposti all’urbanistica hanno mai sentito parlare di accortezze per non vedenti come loges, percorsi tattili, semafori acustici, bidoni per la differenziata con etichetta in braille elettrosaldata, scivoli a norma per disabili e ascensori a norma, per disabili e persone con passeggino al seguito.

3) Termoli sta perdendo o forse ha perso quelli che sono i luoghi culturali, vedi (se non ricordo male) il cinema Sant’Antonio e il cinema Lumière. Qualcuno mi potrebbe illuminare sul perché, una città di 33.583 abitanti deve avere come unico punto di incontro culturale il cinema Oddo, cinema di tipo parrocchiale? Attenzione! Ciò non vuol dire che la parrocchia non deve avere il suo cinema, dico semplicemente che in una città di queste dimensioni ci vorrebbero più luoghi di aggregazione culturale e magari, la si smetterebbe di andare al multisala di Vasto per vedere un film.

Anche qui, si prega di prestare attenzione!!! Non ce l’ho assolutamente con il comune di Vasto e il suo multisala, dico semplicemente che una città può, anzi, deve assolutamente avere i suoi punti di incontro di tipo culturale, tutto qui!!! Ecco, ci si lamenta che i giovani sono ignoranti e scostumati?? Bene, la risposta è che a Termoli ci sono più bar che fungono da punto di ritrovo che luoghi culturali. Questi sono soltanto alcuni aspetti che ho voluto evidenziare.

Sapete, se ho fatto la scelta di andare via da Termoli per andare a Bologna, prima per frequentare dei corsi di formazione di avviamento al lavoro, per poi lavorare e vivere la mia vita in tranquillità e libertà, l’ho fatto per non sentirmi prigioniero dentro un corpo e una mente; voi direte… in che senso? Qui a Bologna posso essere me stesso, prendere un autobus, andare dove mi pare, fare la spesa da solo con l’aiuto di qualche commesso disponibile; posso andare al mare contando sul serio su mezzi e reti di trasporto efficienti (e non è poco)…già, perché un conto è andare da Bologna a Ravenna in treno, un altro conto è andare da Termoli a Campobasso con una ferrovia obsoleta e una statale lenta. In conclusione, rinnovo l’invito a partecipare ai bandi dell’Asrem e a trasferirvi a Termoli, fatelo, voi che potete».