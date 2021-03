«Noi dentisti quando verremo vaccinati?», telefonate e mail ma ancora non ci sono risposte

TERMOLI. Ci sono categorie di professionisti nell’ambito della medicina che sono a strettissimo contatto con le persone, come gli odontoiatri.

Un dentista termolese che fa la spola per lavoro tra la città adriatica e la Puglia, ha cercato di avere lumi su come e dove vaccinarsi, per proteggere se stesso, ma innanzitutto garantire anche la sicurezza massima ai propri assistiti.

Tuttavia, in questa Babele della campagna vaccinale, dove il Molise balza in vetta agli indicatori statistici nazionali, ma sul territorio si odono diverse lagnanze, in attesa che il piano di maggiore efficacia ridisegnato dal commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Figliuolo, abbia la piena esecutività,

Giorgio Vitale, questo il suo nome, «Abbiamo delle mail inviate sia all'ordine professionale, sia all’Asrem competente. Non abbiamo avuto risposta – ci riferisce il dentista – lo scorso 11 marzo ho chiamato abbiamo contattato l’Asrem telefonicamente (ci mostra anche la schermata del telefono, ndr), ci hanno risposto da Campobasso, ci hanno collegati all’utenza telefonica di Termoli, ma non rispondeva nessuno».

Vitale fa sapere di aver contattato per le vie brevi, anche un infermiere che si trova nella postazione delle vaccinazioni, il giorno seguente ha solo fornito lo stesso modulo di richiesta già usato e inviato precedentemente.

I professionisti come lui che si spostano sul territorio non vogliono assolutamente continuare ad avere il rischio itinerante di diventare positivi asintomatici, mettendo a rischio, come detto, loro stessi e i clienti.