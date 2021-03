Terremoto in mare Adriatico, sopralluogo dei tecnici del Comune nelle scuole termolesi

TERMOLI. Dopo la forte scossa di terremoto di oggi pomeriggio abbiamo visto alcuni tecnici del Comune di Termoli entrare in una scuola e abbiamo chiesto al responsabile delucidazioni. Lo stesso ci ha spiegato che nonostante le scuole siano chiuse ed è un giorno pre-festivo, secondo i protocolli di protezione civile e considerato che lunedì molti stabili di competenza comunale saranno regolarmente aperti con presenza di persone (personale ATA, docenti, dipendenti comunali non in smartworking...), sono state inviate alcune squadre di tecnici per una ricognizione e verifica ispettiva dell’eventuale formazione di dissesti e lesioni. Al termine delle operazioni sarà notiziato il sindaco per gli eventuali e necessari provvedimenti di competenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.