ISOLE TREMITI. Sono state 40 fino alle 20.46, di fatto in appena 6 ore, le scosse di terremoto registrate dalla sala operativa dell'Ingv nel mare Adriatico nella giornata di oggi.

Ben 5 da 4.0 gradi di magnitudo a salire, tra cui quella da 5.6 delle 14.47, a una profondità di 5 chilometri.

La prima scossa è stata avvertita distintamente in Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare nelle località della costa, soprattutto ai piani alti delle abitazioni, nelle Marche, in Basilicata e anche nei quartieri dell'area occidentale di Napoli, a Soccavo e Pianura, in alcune zone di Pozzuoli e nell'area flegrea.

Un video realizzato in elicottero da Francesco Clemente, in volo con Alidaunia verso le Isole Tremiti, mostra l'effetto avuto in mare aperto dal siama, con una frattura netta e onde alte almeno tre metri.