TERMOLI. «Tanti morti e poi tutto torna come prima? No, non lo accettiamo».

Non lo accettiamo per i molti molisani incastrati nella forbice dolorosa del lockdown e delle ristrettezze economiche vicine alla povertà.

Non lo accettiamo per i tanti sopravvissuti Covid alle sofferenze fisiche della terapia intensiva.

Non lo accettiamo per rispetto di coloro che non ci sono più a causa del Covid.

Non lo accettiamo perché la fiducia in coloro che dovrebbero pensare ai cittadini era già scarsa prima della pandemia ed ora è sotto i piedi.

Non lo accettiamo perché abbiamo una morsa allo stomaco al solo pensare che gli incapaci continuino a governare le nostre vite.

Eppure, quando il vaccino sarà vittorioso, purtroppo la politica, essa e solo essa, tornerà a determinare il livello della qualità della vita degli abitanti del Molise ed il destino di intere cittadinanze. A meno che i cittadini non si attivino opportunamente. Vediamo come.

A prescindere dalla pandemia, il passato ed il presente ci dicono che ormai da decenni la democrazia rappresentativa è in crisi. Perché i rappresentanti del popolo, una volta eletti, s’impossessano giustamente della delega aperta al fine di operare a favore dei cittadini. Ma, subito dopo,mettono in cantina il Bene Comune, come fosse un vecchio utensile. E si “deconcentrano” dai loro compiti e si concentrano sugli interessi carrieristici, partitici ed a volte espressamente affaristici.

Cioè hanno un comportamento opposto al concetto di rappresentatività, il cui fondamento risiede in“ vi abbiamo eletto per fare gli affari di tutti”, cioè i nostri e non i vostri.

Suddetto andazzo menefreghistico “siamo stati eletti e per 5 anni facciamo quel che ci pare” porta progressivamente ad una maggiore povertà del Paese in generale e alla diminuzione dei servizi offerti dalle istituzioni.

E per il futuro post pandemico? Per quanto sopra detto, non è difficile immaginare cosa i governanti siano in grado di dare a noi (s)governati: servizi sempre peggiori che, in conseguenza della loro incapacità, vengono a galla, come gli escrementi dei cani allo sciogliersi della neve.

I cittadini più ottimisti potranno immaginare che, prima o poi per un colpo di fortuna, si possono avere delle amministrazioni illuminate, un gruppo di politici regionali che si battono fieramente per l’identità del Molise, un gruppo di politici termolesi che con la termolesità nel cuore si battono per realizzare le soluzioni ai tanti problemi di: decoro, di quota verde (rispetto al cemento), di sviluppo turistico etc Ma è un’illusione, come la vincita al totocalcio o di un terno a lotto.

A questo punto, piuttosto che rimanere nell’altalena non gioiosa dell’illudersi e disilludersi in una progressiva e crescente rassegnazione al tanto non cambierà mai niente, non è più realistico pensare ad uno scenario completamente diverso, nel quale i primi attori siano proprio i cittadini?

Attraverso varie associazioni i cittadini possono fare politica su un piano di parità con i delegati ufficiali ( e non in stato di soggezione come spesso succede) mediante uno status si informale, ma con l’alone di autorevolezza acquisita presso i concittadini per il coraggio, la creatività e la credibilità.

In pratica i cittadini si aggregano tra di loro in gruppi oppure si uniscono ad associazioni già esistenti focalizzandosi su un tema, un problema, una mission ben precisa. Interessati con il cuore e la mente al merito del problema, troveranno soluzioni alternative e le discuteranno con i politici, saranno i promotori e i catalizzatori della realizzazione della soluzione più condivisa mentre politici avranno soprattutto il ruolo di sburocratizzatori di se stessi e degli ostacoli regionali o centrali.

Quando il tema o problema che rappresenta il focus del gruppo o della task force non è solo comunale, ma provinciale o regionale, è ovvio che le varie associazioni operanti sul territorio debbano fare leva comune. Emblematico è il problema della sanità.

Sintesi. La democrazia rappresentativa è in crisi perché gli eletti hanno perduto la strada del Bene Comune. Ciò va a scapito delle cittadinanze sempre più private dei servizi fondamentali ed impoverite dalla mancanza di lavori dignitosi. L’unica soluzione è la partecipazione dei cittadini mediante la creazione di gruppi o di task force che si attivano su specifici problemi ed impieghino le forze politiche nella rimozione degli ostacoli.

In relazione alla situazione attuale chi si dovrà occupare del post pandemia? I politici? Campa cavallo! Ed in relazione al primo problema dei cittadini, la salute, a cosa serve una pandemia, se non ad avere una nuova sanità molisana? E quindi le varie associazioni accomunate dalla mission della salute dei cittadini si coalizzino per trovare la strategia migliore per una sanità pubblica, in cui il San Timoteo per il Basso Molise ed altre strutture da rivitalizzare o da creare costituiscano una nuova sanità molisana di qualità. Ed infine. Non è forse questo il momento migliore per agire, data disponibilità finanziaria (Recovery fund) strombazzata ogni giorno dallo Stato?

Luigi De Gregorio