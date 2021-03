TERMOLI. La cucina tradizionale termolese varca l'oceano e sbarca negli Stati Uniti, questo grazie alla fattiva partecipazione dello chef termolese Massimo Talia, che ci ha illustrato come è nato questo connubio gastronomico con il New Jersey: «Abbiamo inviato materiale video, foto e documenti in America su Termoli per far conoscere al meglio agli studenti della Paramus School in New Jersey la nostra città. Il collegamento era una lezione vera e propria sulle tradizioni, la storia e la gastronomia di Termoli. Mi ha aiutato nella traduzione la prof Maria Antonietta Perazzelli e l’invito è arrivato da Costanza Campagna docente presso la Paramus e moglie di un termolese doc Antonio Di Bona. La lezione è stata girata presso il ristorante Svevia con la realizzazione del tradizionale “scescille” in versione marinara».

«Dalla scuola americana hanno risposto con entusiasmo a questa lezione che poi è stata vista con i canali telematici e una diretta Facebook . Un grande evento, con tante belle persone, collaborazione entusiasmante non smettere mai di sperimentare... il motto del liceo Paramus».

In America sono rimasti davvero entusiasti del cooking show transatlantico e nonostante la lunga distanza, questa lezione culinaria ha riavvicinato tantissimo i due Paesi, con dei tramiti che sono originari della nostra città. In un periodo dove anche le distanze più corte, sembrano distanti anni luce per via di questa pandemia, un evento come questo, ha permesso invece di riavvicinare tantissimo le due culture oltreoceano.