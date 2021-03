Termoli-Lesina, sul raddoppio ferroviario parte il controllo della Corte dei Conti

TERMOLI. Di raddoppio ferroviario se ne parla a iosa. Sia localmente che a livello nazionale. La tratta Termoli-Lesina è considerata strategica per lo sviluppo della dorsale adriatica, tanto da investirci in prospettiva almeno 700 milioni di euro, da parte dl Rfi e dello Stato. Su questo appalto, che ora è finito nel mirino dei media per la diatriba ecologista sulla salvaguardia del fratino e dell’avifauna, in ogni caso, la Corte dei Conti generale l’ha inserita nel programma di indagine del prossimo triennio 2021-2023.

Parliamo del “Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l’anno 2021 e nel contesto triennale 2021-2023”, approvato con delibera apposita. Riguarda la sezione Indagini e rapporti sul Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. «Nell’ambito del completamento del raddoppio linea ferroviaria Pescara-Bari, il progetto completa il programma di raddoppio della direttrice “Adriatica” nella tratta Pescara-Bari e interessa le regioni Molise e Puglia. Il progetto, inizialmente suddiviso in 3 lotti funzionali, è ora articolato in due lotti funzionali: Lotto l: Ripalta -Lesina: totalmente in affiancamento tra Ripalta e Lesina. Lotto 2: Termoli-Ripalta: parte in variante e parte in affiancamento, che recepisce la prescrizione della regione Molise.

Le principali finalità del progetto sono: l’aumento della velocità massima del tracciato e della capacità della linea; l’elevazione degli indici di qualità del servizio, in termini di regolarità del traffico e di migliore adattabilità della domanda di trasporto; la riduzione dei costi d’uso dell’infrastruttura e il migliore coordinamento delle attività di circolazione dei treni, nonché di manutenzione delle infrastrutture stesse; il miglioramento dell’offerta conseguente alla riduzione dei tempi di percorrenza. Scopo dell’indagine è verificare l’andamento fisico e finanziario delle opere, il cui costo è stimato in 700 milioni di euro (con finanziamento a carico del Mef e del Fsc), anche in ordine agli obiettivi summenzionati e al ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). L’indagine potrà coinvolgere le sezioni regionali di controllo per gli eventuali aspetti di competenza».