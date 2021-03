SAN MARTINO IN PENSILIS. «L’Albero della Speranza e della Rinascita: un simbolo di Speranza, affinché i mesi bui, incerti, lascino spazio alla luce, ai colori.

Insieme stiamo affrontano un nemico invisibile, che non ha lasciato scampo e che ha colpito duramente la nostra Comunità, ma allo stesso tempo insieme andremo verso un nuovo inizio», è l'iniziativa che ha preso vita oggi a San Martino in Pensilis.

«Un albero colorato come simbolo di rinascita, affinché possiamo tornare alla vita, con consapevolezza, coscienza e ricca di colori come il nostro albero. Il dolore per le persone care non ci abbandonerà, ma ci porterà a ricordarle e a prendere maggior forza per un futuro più radioso. Nella scatola posizionata sotto l'albero chiunque può lasciare una lettera, un pensiero, una frase di speranza. Grazie alla dirigente scolastica, alle maestre, alle mamme e forse qualche papà, a Carmelina Tirabasso, Mariadele Flocco, ma soprattutto grazie ai bambini per i bellissimi lavoretti realizzati. E un grazie particolare per l'allestimento a Rosa Vitulli, Antonella Aquilante, Antonella D'Adderio, Lea Aquilante, Maria Spagnuolo, Michele Di Bello, Antonio Verlengia», il messaggio della vice sindaca Tiziana D'Adderio a nome dell'intera amminoistrazione comunale di San Martino in Pensilis.