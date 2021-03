TERMOLI. L'ex sindaco e attuale consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Alberto Montano, ringrazia i colleghi medici dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

«Oggi sono tornato a casa. Voglio ringraziare di vero cuore tutti i colleghi della Chirurgia Generale del nostro ospedale San Timoteo di Termoli e con loro tutto il personale sanitario per la professionalità, la competenza e la gentilezza dimostrata durante il mio ricovero. Una colecistite acuta e complicata che ha messo a dura prova me e loro ma che è stata superata brillantemente con un intervento difficile e poi le cure adeguate. Tutto questo in corso di una emergenza Covidche complica tante cose sul piano organizzativo, ma per la quale posso testimoniare dell'efficienza dimostrata dai colleghi e dal personale sin dal primo approccio al Pronto Soccorso. Ora sono qui a godermi un po' di riposo, perché, se anche i leoni inciampano, poi con forza riprendono il loro passo. Buona domenica delle Palme a tutti».