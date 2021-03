TERMOLI. Sono state 72 le scosse di terremoto registrate dalla sala operativa dell’Ingv dalle 14.47 di ieri pomeriggio e fino all’ultima segnalata alle 16.40 di oggi, in poco meno di 26 ore.

Torna a tremare come mai negli ultimi anni la terra anche in Molise, sciame sismico intenso quello di ieri al largo del mare Adriatico.

Nel primo pomeriggio la scossa più forte, alle 14.47, poi una serie di repliche, in tutto 36 i movimenti tellurici registrati dall’Ingv, di cui ben 5 (compreso la più forte) da 4 gradi di magnitudo Richter. Il terremoto di magnitudo Ml 5.6 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 14:47. L’epicentro è stato localizzato in Mar Adriatico a circa 80-90 km dalle coste della Puglia garganica e dalle Isole Tremiti e una trentina di chilometri dall’isola croata di Lastovo.

In quest’area la sismicità dal 1985 ad oggi è molto frequente con eventi di magnitudo ML compresa tra 4.0 e 4.9 come quelli avvenuti nel 1988 e nel 2007 localizzati a sud dell’epicentro di ieri pomeriggio.

Il terremoto è stato risentito in un’area molto vasta dell’Italia centro-meridionale, in particolare nell’area adriatica, dalle Marche alla Puglia. Come si evince dai dati raccolti dal questionario di “Hai sentito il terremoto?“, con effetti stimati, al momento, fino al V grado MCS sulle coste pugliesi, soprattutto nei comuni del Gargano, nella provincia di Foggia. Risentimenti diffusi fino alle coste marchigiane, ma anche in Campania e nel Lazio. La prima scossa a una profondità di 5 chilometri, mentre la successiva, alle 15, è stata di magnitudo 4.1 ad una profondità di 10 chilometri.

A seguito del terremoto avvenuto nel mar Adriatico Centrale alle ore 14:47 di ieri (ora italiana), il Centro Allerta Tsunami ha diramato un messaggio di Informazione, non di Allerta.

La magnitudo (ML 5.6) infatti, è inferiore alla soglia minima per l'allertamento.

Il messaggio di Informazione (Information) non è un messaggio di allerta, ma indica che si è verificato un terremoto con magnitudo maggiore o uguale a 5.5 e in genere fino a 6.0, in mare o nelle aree costiere, e con profondità dell'ipocentro inferiore ai 100km. Il messaggio di Informazione viene emesso anche in caso di terremoti (in mare o in aree costiere) con profondità dell'ipocentro superiore ai 100km. Il messaggio di information indica che il verificarsi di uno tsunami è ritenuto improbabile, secondo i criteri di stima adottati in ambito internazionale. Tuttavia, in prossimità dell’epicentro del terremoto potrebbero verificarsi modeste variazioni nelle correnti e moti ondosi anomali, in particolare all’interno di porti o insenature.

Inoltre, va considerato che le onde sismiche generate dal terremoto potrebbero indurre fenomeni secondari (come per esempio frane subaree o sottomarine) che a loro volta avrebbero la possibilità di innescare uno tsunami.