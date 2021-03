MOLISE. Redditi di cittadinanza e di pensione: i dati del Molise. Il beneficio economico si compone di due parti: una integra il reddito familiare (fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza); l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza).

È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro. L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare. L’importo effettivamente erogato dipende dagli altri trattamenti assistenziali e dai redditi eventualmente percepiti dalla famiglia. Il nucleo familiare ha quindi diritto al beneficio massimo solo nel caso in cui non percepisca trattamenti assistenziali e altri redditi rilevati nell’Isee.

La scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Insomma i numeri sono significativi. Nel mese di febbraio 2021, oltre un milione di nuclei familiari ha beneficiato del Reddito di cittadinanza oppure della Pensione di cittadinanza con 2,3 milioni di persone coinvolte ed un importo medio a nucleo pari a 564 euro. Lo specifica una nota stampa dell'Inps. La diminuzione del numero dei nuclei rispetto al mese precedente risente dell’aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica (dsu), indispensabile per poter proseguire con l’erogazione del beneficio, che può essere stata presentata in ritardo e, quindi, avere provocato la decadenza del beneficio. Una analoga flessione era stata registrata anche lo scorso anno, nello stesso periodo, influenzata appunto dai termini di presentazione delle nuove dichiarazioni. Il Lazio è la regione dove risiedono i nuclei che beneficiano più danaro: sulla scorta del d.l. n. 34/2020 (art. 82) sono addirittura 35.419 e le persone coinvolte ammontano a 76.633 per un importo medio mensile di 531,08 euro. Per gli art. 23 del d.l. n. 104/2020 e 14, c. 1, del d.l. n. 137/2020 le cifre s’intendono relative a 31.387 nuclei per 61.736 soggetti coinvolti ed un importo medio mensile di 512,52 euro. Guardano, infine, al c. 2 del summenzionato art. 14, d.l. citato, il numero dei nuclei interessati assomma a 12.218 mentre i soggetti coinvolti sono 21.820 e l’importo medio mensile 490,48 euro.

La regione più ‘povera in canna’ è la Valle d’Aosta; penultimo il Molise con numeri che, per le categorie sopra richiamate, sono rispettivamente: 2.127 nuclei interessati, 4.575 le persone coinvolte e 534 euro l’importo medio corrisposto. La provincia che, in assoluto, nel mese di febbraio 2021 ha avuto più nuclei beneficiari (143mila, pari al 14% del totale, con un importo medio a nucleo di 655 euro) è stata Napoli; a seguire Roma (68mila, pari al 7% del totale ed un importo medio di 538 euro) e Palermo (63mila, pari al 6% del totale ed un importo medio di 656 euro). Tra gennaio e febbraio 2021, è stato revocato il beneficio a 36mila nuclei, con conseguente sospensione e azione di recupero del pregresso: la causa prevalente di revoca (33%) è stata la titolarità di autoveicoli o motoveicoli da parte di qualche componente del nucleo, chiaro effetto dei controlli generati grazie alla convenzione attivata da Inps con Aci. Altre cause di revoca sono state le dichiarazioni non conformi rispetto al patrimonio mobiliare (20%) ed ai redditi da attività lavorativa (18%). Sempre dall’inizio dell’anno in corso risultano 110mila nuclei decaduti dal diritto: nel 70% dei casi la decadenza è dovuta a una nuova Dsu con valori che portano sopra soglia la verifica dei requisiti.

Per quanto riguarda il Reddito di Emergenza - spiega l'Inps - i dati perfezionano il quadro già definito dal decreto ‘Rilancio’ lo scorso mese: i nuclei percettori di almeno una mensilità della prestazione ai sensi del dl 34/2020 art.82, che ha previsto erogazioni per due mesi, risultano pari a 292mila, con 703mila persone coinvolte e un importo medio mensile di 559 euro; sono invece 255mila i nuclei beneficiari del Reddito di Emergenza disciplinato dal dl 104/2020 art.23 (decreto Agosto), con 584mila persone coinvolte e un importo medio pari a 550 euro. In Molise, bene spesso, gli ‘abusivi’ vengono beccati dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalle Fiamme gialle con le mani nel sacco. Di solito, per conseguire il beneficio, formano documentazioni e carte false. Anche la 20^ regione ha approvato un Regolamento per sostenere le fasce più deboli.

Ciò nonostante di brogli se ne registrano tanti: persino di recente un furbetto, cittadino italiano (ma pure i non-italiani sono tanti), è stato scovato dalla Guardia di Finanza di Campobasso al termine di una indagine coordinata dalla locale Procura. È stato accertato che sulla base di dichiarazioni fallaci, in relazione ai componenti del proprio nucleo familiare, l’aspirante reddituale aveva indebitamente beneficiato di un importo pari a 7mila euro. Il Gip, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo delle somme illecitamente ottenute e della carta Postamat che lo abilitava al prelievo del denaro accreditato.

Claudio de Luca