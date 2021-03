TERMOLI. In prossimità delle festività pasquali, nella mattinata di oggi lunedì 29 marzo sono iniziate le operazioni di pulizia dei cumuli di sabbia che si erano depositati sulla pista ciclabile, sui marciapiedi e su parte della carreggiata del Lungomare Nord di Termoli, dopo le ultime mareggiate. L’intervento è stato effettuato da 7 operatori muniti di pale, scope e soffioni, 2 spazzatrici e 1 trattore con pala meccanica per la rimozione completa della sabbia depositata sul manto stradale.

"Quest’anno siamo partiti in netto anticipo rispetto agli altri anni – spiega l’assessore all’Ambiente Rita Colaci – per risolvere con la Rieco Sud i disagi causati dalla sabbia sul lungomare. Nei giorni ventosi la sabbia ha occupato parte della pista ciclabile e del marciapiede sul lungomare, creando disagi alle auto e ai pedoni. Ora il Lungomare è perfettamente pulito e fruibile e per questo ringrazio gli operatori di Rieco Sud per il lavoro svolto e il direttore Angelo Di Campli che questa mattina ha monitorato personalmente le operazioni di pulizia".