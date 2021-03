TERMOLI. Durante questo periodo di pandemia, leggere e apprendere notizie in grado di portare un messaggio di speranza suscita sempre gioia, in modo particolare se si tratta di gesti volti ad aiutare il prossimo.

Mario Ianieri, presidente della sezione Avis di Termoli è stato entusiasta di annunciarci che, in collaborazione con la sezione Aia di Termoli (Associazione Italiana Arbitri), è stato deciso di istituire la giornata dell'Arbitro-Donatore che si svolgerà il 10 aprile prossimo.

Iniziativa resa possibile anche grazie alla nuova guida della sezione termolese, infatti uno degli obiettivi del nuovo direttivo, con a capo il presidente Luca Tagarelli, è proprio quello di istituire manifestazioni volte alla sensibilizzazione soprattutto da parte dei giovani.

Iniziativa proposta dal responsabile biomedico dell’Aia termolese Francesco Scarati, arbitro di Eccellenza e figlio dell’ex presidente sezionale e regionale Carlo Scarati, che attualmente svolge il ruolo di osservatore arbitrale in serie C.

“Ho pensato che chiedere all’Avis di collaborare potesse essere un’iniziativa che permetta di aiutare quante più persone possibili in questo periodo difficile, in cui ognuno nel proprio piccolo può fare la differenza”, afferma Francesco .Ricordiamo che lo stesso Carlo è stato un donatore di sangue Avisino e nominato Cavaliere al Merito della Repubblica, con oltre 120 donazioni fatte.

Proprio il suo proselitismo verso le donazioni, ha fatto sì che anche il figlio Francesco si appassionasse e che proponesse questa manifestazione in grado di raccogliere numerosi consensi. Alla giornata Arbitro-Donatore hanno aderito ben 20 arbitri che il 10 aprile si recheranno presso la sala donatori ;Ospedale San Timoteo di Termoli per compiere questo nobile gesto, che è la donazione di sangue o plasma. Inoltre, visti i notevoli consensi, si sta già pensando che la giornata dell’ “Arbitro-Donatore” possa diventare un appuntamento fisso, calendarizzato annualmente; in modo tale da raggiungere numeri e approvazioni sempre maggiori. Con la speranza che altri gruppi seguano l’iniziativa della sezione termolese e che chi può doni.

“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano, ma se non ci fosse quella goccia l'oceano mancherebbe”. Tutti noi apprezziamo questa azione compiuta dalla categoria degli sportivi, che nonostante siano in qualche modo sul campo di calcio sempre e spesso a sproposito, vituperati da tifosi non certo sportivi, ma questo loro atto, fatto in un momento davvero tragico, fa sì che questi ragazzi oltre a renderci orgogliosi di loro, vincano meritatamente la loro Champions league di umanità e amore verso il prossimo e verso chi si trova in un momento di difficoltà , grazie ragazzi questa volta in off-side sono finiti altri.