TERMOLI. Nove puntate, compreso quella di oggi, 8 di lunedì e una di martedì, rappresentano l’impegno di Termolionline e dell’editore Nicola Montuori nel ruolo di punto di riferimento della comunità in questa fase di zona rossa per quanto attiene alla sfera informativa.

Si chiude oggi, tradizionalmente alle 18.30, il sipario sul terzo ciclo di Termoli in Diretta, il format ideato nella pandemia, col primo lockdown e poi proseguito con seconda e terza ondata che hanno scandito l’emergenza sanitaria sul nostro territorio.

Una terza edizione importante, che ha visto partecipare numerosi sindaci del basso Molise, per due volte il Governatore del Molise Donato Toma, ma anche puntate speciali come quelle dedicate ai familiari delle vittime Covid e ai pazienti guariti dal coronavirus.

L’ultima trasmissione, quella di oggi, è dedicata a tutti voi, ai nostri lettori, che crescono sempre di più, a conferma di un gradimento progressivamente sempre più esteso che premia il nostro impegno e i nostri sforzi, mai come in questo terribile anno profusi per contribuire a non lasciare sole le persone in un momento di così estrema delicatezza.

Nel trailer di lancio dello scorso giovedì, ci siamo rivolti proprio a te: «Se hai qualcosa da dire e ci hai seguito in queste lunghe settimane di zona rossa, puoi far sentire la tua #voce in #diretta su #Termolionline e sui canali social. Per partecipare al programma, invia un #messaggio con su scritto "voglio dire la mia" al numero WhatsApp ➡️ 392.0608288. Non perdere il nostro appuntamento di lunedì alle 18.30 su www.termolionline.it, sulla nostra pagina Facebook e YouTube #TermoliinDiretta.

Una coincidenza particolare quella che vede la conclusione del ciclo all’inizio della Settimana Santa e all’uscita di Termoli dalla Zona rossa, sì, poiché la scelta di ripartire venne fatta proprio con l’instaurazione delle misure più restrittive anti-Covid, col programma di ritorno dopo una pausa di qualche mese, dovuta alle festività natalizie, rivolgendosi ai cittadini termolesi e del basso Molise, a chi vive Termoli quotidianamente, si rivolge questo rinnovato appuntamento, che mira a fornire un punto di riferimento esaustivo rispetto alle numerose istanze che provengono dal territorio.

Una occasione unica per riallacciare il dialogo con chi ci amministra e porre in evidenza dubbi, perplessità, avanzare proposte e avere chiarimenti su tutto quello che concerne la città di Termoli, le realtà bassomolisane e i suoi residenti.

Nel corso della puntata di stasera, visto il periodo pre-pasquale, oltre agli interventi dei nostri lettori, previsto anche un messaggio di augurio e di saluto di don Benito Giorgetta.