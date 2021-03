La zona arancione riattiva il mercato del martedì, domani il ritorno degli spuntisti

TERMOLI. L’uscita della città dalla zona rossa ed il successivo ingresso in zona arancione ha consentito la riapertura di moltissime attività dopo 49 giorni consecutivi di chiusura forzata. La diminuzione dei contagi, con il successivo indice Rt in discesa, permette di riavviare anche l’economia rionale: domani, martedì 30 marzo, tornerà anche il mercatino settimanale nel quartiere Sant’Alfonso.

Grande l’emozione in città, soprattutto tra i residenti e gli habitué che, ogni settimana, sono a caccia di affari: «Ho saputo che domani dovrebbe tornare il mercato, sono emozionata», scrive qualcuna su facebook. L’annuncio, tuttavia, ha attirato anche qualche polemica in chi crede che la riapertura del mercato possa essere un rischio per il propagarsi del virus: «Le scuole no e i mercati sì, è un controsenso» dice un residente, «Questo porterà a un tana libera tutti e, al 90%, tra 20 giorni siamo di nuovo in zona rossa» aggiunge un’altra.

La notizia è stata accolta positivamente anche dagli spuntisti, impazienti di montare le loro bancarelle mobili e vendere la merce dopo settimane di divieti a causa del pericolo legato al numero elevato dei contagi Covid-19.

Per quanto riguarda, invece, la fiera mensile del sabato occorrerà attendere ancora, chissà, forse a maggio. Le restrizioni imposte dal Governo con l'ultimo decreto legge, quello sulla Pasqua, che mette tutta l'Italia in zona rossa dal 3 al 5 aprile, vieta infatti la possibilità di questi eventi.