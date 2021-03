TERMOLI. Grande accoglienza all’Hospitainer della Croce rossa italiana al San Timoteo, ma per i volontari di Protezione civile dell’Anpas, formata dalle associazioni Arca e Carmela Ciniglio, l’agenzia regionale e l’Asrem avrebbero dovuto organizzarla molto meglio. A parlare, ancora una volta, dopo l’affondo che ha smosso questa campagna mirata a chi si presta per la collettività, è stato Vincenzo Niro. «Ieri è stata la prima giornata di vaccinazioni a noi riservata qui a Termoli, prima dovevamo recarci dal basso Molise o a Campobasso oppure a Isernia.

Lo scorso 24 marzo presi ancora una volta l’iniziativa di modificare questo iter, chiedendo supporto all’amministrazione comunale di Termoli, con l’interessamento di vice sindaco e sindaco. Già il 25 marzo ci venne detto da Roberti che la richiesta aveva trovato accoglimento e nell’arco di qualche giorno saremmo stati chiamati al San Timoteo. Per questo voglio ringraziare quanto fatto dal Comune adriatico, ma non tutto è filato liscio.

Nonostante la nostra precedente istanza sulla campagna vaccinale avesse specificato che volevamo dosi di Pfizer o Moderna, per l’età di alcuni dei volontari e per chi avesse patologie particolari, a noi è stata riservata qui a Termoli solo AstraZeneca e ieri decine di volontari non hanno potuto farle, in quanto soggetti non compatibili. Inoltre, lo stesso colloqui preliminare all’anamnesi ci vede chiedere un consenso che vorrei decidere con un medico. Adesso, per chi non ha potuto riceverlo è stata compilata una nuova lista, ma non sappiamo quando, come e dove potremo essere vaccinati. Imputo questo disguido a una disorganizzazione tra sala operativa regionale della Protezione civile e l’Asrem».