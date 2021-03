Vaccini a domicilio agli ultraottantenni, vi racconto l’esperienza di zia Teresa

TERMOLI. Dopo aver prenotato online il vaccino per una mia zia materna di 94 anni che, non potendo muoversi, doveva riceverlo a domicilio, all'improvviso ieri, appena dopo il pranzo, ho ricevuto una telefonata dal personale medico incaricato della vaccinazione che mi annunciava che nel tardo pomeriggio sarebbero venuti a vaccinare zia Teresa, questo il suo nome.

Puntualissimi, anzi, anche in largo anticipo, sono arrivate la dottoressa e un’infermiera: due gentilissime persone, al di là del fatto che erano anche professionalmente molto preparate. La zia, che in quel momento stava riposando, è stata svegliata da noi: inizialmente spaesata, non capendo cosa le stesse per succedere visto che ha qualche problema di senilità, si è trovata di fronte due persone completamente bardate, a ragion veduta visti i protocolli di sicurezza, che somigliavano a due piloti di astronave pronte al lancio missilistico.

La sua prima reazione, in termolese doc, ha scatenato una risata generale anche tra le due sanitare:"Chist' chi sonne che vonne da me?" (Queste chi sono, che vogliono da me?). Quando sono riuscite a farle capire il motivo della loro presenza, in un primo momento è rimasta perplessa poi, ascoltando le mie delucidazioni già affrontate assieme nei giorni scorsi sull’utilità di vaccinarsi soprattutto alla sua età, si è convinta.

Le due operatrici sanitarie, con molta tranquillità e gentilezza, hanno dapprima provveduto all’intervista sulla situazione sanitaria di mia zia, che non ha lesinato le risposte pur sentendo poco, successivamente si è proceduto all’inoculazione del vaccino. Una puntura eseguita in maniera così professionale e delicata che mia zia non ha accusato alcun dolore. Proprio di questo devo dare atto alla dottoressa ed all’infermiera, così come agli altri sanitari impegnati nella lotta al Covid-19: persone preparatissime, non tanto per la tecnica utilizzata durante l’inoculazione del vaccino, ma per l’approccio nei confronti di pazienti ultraottantenni per i quali è necessaria una preparazione psicologica e tantissima pazienza.

La dottoressa e la sua collaboratrice sono state molto esaustive su tutto quello che concerne la somministrazione, sulle cause e sugli effetti che il vaccino a due fasi di Pfitzer, avrà su zia Teresa. Siamo rimasti molto impressionati dalla loro formazione ed anche mia Zia, all'inizio titubante, alla fine si è rivolta alla dottoressa invitandola ad accomodarsi ed offrendole un caffè. Insomma, dopo quasi due mesi dalla prenotazione, è stata fatta la prima dose di vaccino alla persona a noi cara e che era più a rischio per la sua veneranda età (94 anni). Ora anche lei ha mezzo passaporto vaccinale, in attesa di procedere alla seconda iniezione programmata per lunedì 19 aprile.

Abbiamo chiesto lumi alla dottoressa circa le tempistiche dei vaccini alle persone più giovani e lei, dopo aver chiesto l’anno di nascita, ci ha guardati con un’espressione che diceva tutto. Con molta probabilità il nostro turno non arriverà tanto presto e saremo costretti ad attendere l’immunità di gregge, a meno che non capiti qualcosa di positivo nella gestione della campagna vaccinale. Conclusione positive sul personale molto preparato e che ci permette di essere fiduciosi per le vaccinazioni e l'uscita, quanto prima, da questo Pande...monio.