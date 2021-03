TERMOLI. Dalla giornata di ieri anche Termoli è tornata in zona arancione come il resto del Molise. Con l’uscita dalla zona rossa hanno riaperto i battenti numerosissime attività che, per quasi 50 giorni, hanno dovuto abbassare le saracinesche.

Abbiamo anche interpellato il triunvirato del comitato commercianti. Il portavoce Maurizio Giamberardino commenta così la riapertura: «Primo giorno di apertura dopo sette settimane di chiusura in zona rossa. Chiaramente siamo molto contenti, siamo euforici per questa notizia ma invitiamo, comunque, tutti a mantenere alta l’attenzione perché il virus è ancora presente ed è qui con noi. Abbiamo riaperto e la prima cosa che abbiamo visto è la nostra immagine fuori dai negozi a lavare le vetrine, con entusiasmo e voglia di fare. Con passione per il nostro lavoro. Aspettiamo i nostri clienti, i nostri amici qui in negozio. Al momento qualcuno è passato a trovarci, non c’è folla e corsa agli acquisti, ma questo ce lo aspettavamo.

Vi aspettiamo nei nostri negozi perché siamo pronti ad accogliervi, in sicurezza e rispettando tutti i protocolli e, soprattutto, per guardarci negli occhi e scambiarci un sorriso per gioire di questa primavera». Per Elvira Macrellino, «Siamo felicissimi di essere aperti. Un passo avanti è stato fatto. Hanno riaperto i posti che voi amate. Vogliamo tutti la nostra libertà. Ma mi raccomando niente Pasquette e feste in campagna. Trattenete un po’ i vostri ragazzi. E voi che avete le seconde case a Termoli, li avete fatti i controlli prima di venire qui? Tutti vogliamo la nostra libertà, la nostra vita e le nostre attività aperte. Vi volevo dire che non fate che ora andate a fare la Pasquetta per le campagne, cento duecento persone e ve ne andate girando per tutta Termoli come se non ci fosse un domani! Almeno un po’ di rispetto per tutti noi che cerchiamo di lavorare. Poi non dite che siamo noi gli untori, perché non è per colpa nostra se i casi aumentano, perché siamo stati chiusi. La colpa è la vostra che a Capodanno avete fatto le feste nelle villette. Per questo, attenzione, niente Pasquetta! Spero di rivedere tutte le mie clienti a cui voglio un bene da morire. Enjoy!»

Infine, Cinzia Di Pietro: «Grazie sempre a chi ci dà la possibilità di esprimerci. Finalmente siamo tornati tutti nei nostri negozi dopo 49 giorni di chiusura. Siamo felicissimi di questo, aspettiamo tutti i nostri amici e clienti. Siamo qui ad aspettarvi con la massima sicurezza e le giuste misure e con tanta voglia di fare».