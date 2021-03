TERMOLI. Già in passato ci occupammo della pubblica illuminazione al porto di Termoli, perché per mesi i lampioni rimanevano accesi di notte, ed andava bene, ma anche di giorno quando non era indispensabile e, anzi, si incorreva in uno spreco energetico.

Ora, su segnalazione di un amico e nostro affezionatissimo lettore, ci siamo occupati ancora una volta dell’impianto delle luci dei lampioni lungo tutto il perimetro del bacino portuale. Ebbene, ci siamo fatti un giro e abbiamo potuto notare, con sommo rammarico, che ogni 3 lampioni rotti ce n'era uno che, apparentemente, non funzionava.

Da come apparivano sembravano più vittime dal tiro al bersaglio di qualche idiota di turno – o più d’uno - che, invece di impegnare il suo tempo inutile in qualche cosa di impegnativo e positivo, si diverte così. Come si dice, giochi innocenti per … Naturalmente un grazie va all'amico lettore che, con alto senso civico, ci ha segnalato il problema che affligge un patrimonio cittadino che muove economia, lavoro e turismo come il nostro porto.