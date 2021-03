Molise in testa per vaccini nelle varie fasce di età e c'è il via libera ai test sugli anticorpi

TERMOLI. «Questa mattina è una vera alba di gioia, con 2 buone, anzi ottime, notizie». Esordisce così nel suo quasi quotidiano bollettino il patologo clinico dell'Asrem, Giancarlo Totaro, che da settimane aveva ingaggiato una personale battaglia sui cosiddetti anticorpi immunizzanti dopo le dosi di vaccino somministrate agli operatori sanitari: «la direzione generale per la Salute della Regione Molise ha dato il via libera all'esecuzione dei test per la determinazione degli anticorpi neutralizzanti anti SarsCov2-Spike».

Poi, sottolinea il contenuto dell'articolo pubblicato dal Corriere della Sera, che numeri e grafico alla mano evidenzia i vaccinati in Italia per fascia di età e in testa c'è il Molise.

«Una prima possibile classifica è quella che mette in fila le regioni in base alla percentuale di popolazione che ha ricevuto la prima dose di vaccino. E che quindi ha una protezione parziale, ma comunque efficace. Al primo posto, secondo la tabella della Fondazione Gimbe, c’è il Molise con il 7,3%. Seguono l’Umbria con il 7,2%, il Lazio con il 7,1% e il Veneto con il 6,7%. La Lombardia è a centro classifica con il 5,6%. In coda ci sono la Basilicata con il 3,7%, preceduta dalle Marche con il 4,5% e dalla Calabria con il 4,6%».