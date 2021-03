Screening gratuito anti-Covid all'istituto comprensivo di Guglionesi

GUGLIONESI. Martedì 6 aprile, dalle 9:30 alle 18:30, presso la Casa del Fanciullo di Guglionesi, nella piazza Castellara, si svolgerà lo screening gratuito per gli alunni, residenti a Guglionesi, frequentanti l’istituto Omnicomprensivo.

L’iniziativa, voluta fortemente dall’amministrazione comunale e dalla dirigente scolastica Patrizia Ancora, è volta a tutti i ragazzi che rientreranno a scuola il 7 aprile. Un’azione di buon senso per la tutela della salute di tutti.

“Speriamo che partecipino tutti- ha affermato Stefania Addesa, assessore all’istruzione- vogliamo che la scuola riparta in sicurezza, avendo alunni tamponati e docenti vaccinati. Bisogna ripartire e bisogna farlo bene”.

A esser di supporto alla Croce Rossa, anche i volontari della ODV Sant’Antonio di Guglionesi.

Per aderire allo screening è necessario registrarsi attraverso i link di seguito elencati, suddivisi in gruppi. In ciascun gruppo potranno registrarsi circa 100 utenti, scegliendo la fascia oraria in cui eseguire il test. Se le prenotazioni per un gruppo dovessero essere complete, ci si può registrare al gruppo successivo.

Si raccomanda di rispettare la fascia oraria prescelta e di evitare di recarsi in Piazza al di fuori dell’orario stabilito, per evitare inutili ingorghi.

“Ricordando che l’esecuzione del test, seppure volontaria, rappresenta un atto di responsabilità verso se stessi e la comunità in cui si vive, per la sicurezza di tutti, auspico la più ampia adesione alla campagna di prevenzione contro il Sars Covid-19” si legge nella nota della dirigente Ancora.

Ecco i link dove potersi registrare:

• Gruppo 1 https://forms.gle/KC6cmfoSuqAv7zwN

• Gruppo 2 https://forms.gle/qTriQXpr66M4hfA48

• Gruppo 3 https://forms.gle/97tWzLHk2vHvLteZ7

• Gruppo 4 https://forms.gle/kN5y9ZxRM1LsdPMXA

Si ricorda che tutti gli alunni che aderiranno allo screening dovranno essere accompagnati da un genitore, anche i ragazzi maggiorenni e dovranno consegnare il modulo che, in fase di registrazione, avranno compilato.