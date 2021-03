TERMOLI. Condiviso sul territorio l’impegno di Camilla Caterina, che ha indirizzato il dibattito in Molise sui posti di Terapia intensiva nell’emergenza Covid, frutto dell’incessante lavoro di ricerca attraverso l’accesso civico promosso sulle istituzioni competenti. E’ andata spedita in Procura sulla base delle risultanze avute dal Ministero della Salute e non solo. La 43enne isernina di nascita e residente a Termoli, che dallo scorso novembre ha ingaggiato una battaglia sui posti letti di Rianimazione, già il 15 novembre, rivolgendosi a Toma, Florenzano e Giustini, attraverso lo strumento dell’accesso civico, entrava nel merito «dell’effettivo numero di posti letto di Terapia intensiva disponibile in Molise, dedicati e garantiti ai malati Covid, e al contempo il numero dei posti garantiti a persone con altre patologie laddove dovessero necessitarne».

Ebbene, dopo la presentazione della denuncia che avevamo anticipato lo scorso 6 marzo, l’abbiamo incontrata, davanti all’ospedale San Timoteo: «Ho presentato una denuncia qualche giorno fa ed è partita anche una diffida al Ministero, in quanto dagli atti acquisiti emerge che il Ministero è consapevole di questa situazione. Questo non è il punto di arrivo ma deve essere un punto d’inizio. E’ fondamentale che ne venga data voce e sollecitare, affinché questa denuncia venga presa in considerazione. In questa emergenza il tempo gioca tutto. Credo, quindi, sia indispensabile la voce di tutti anche attraverso i comitati. Conoscendo qualcuno, come l’amica Cinzia Ferrante, del comitato Molisanità L113, ho chiesto a lei di sensibilizzare tutti i comitati affinché venga data voce e venga messa in risalto questa situazione, sperando che si proceda subito e il prima possibile. Spero che venga fuori quello che ormai sappiamo tutti: i responsabili della gestione dell’emergenza, anzi della disastrosa gestione.

Verranno valutate le responsabilità». La Caterina chiede alla Procura del capoluogo di dare impulso alla denuncia stessa e la battaglia viene raccolta proprio dal comitato Molisanità L 113, così come precisa la presidente Cinzia Ferrante. «L’impegno che abbiamo profuso per quanto riguarda il punto nascita continuerà portando avanti l’iniziativa dell’amica Camilla che, abbiamo seguito sin dall’inizio, rimanendo sempre un passo indietro. Naturalmente l’auspicio è che per tutti i comitati, l’obiettivo sia comune. Metteremo a disposizione tutte le nostre informazioni e chiunque vorrà potrà disporne come meglio crede».