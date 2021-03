Covid, termolese ostaggio della burocrazia: «Per vaccinarmi devo andare a Campobasso»

TERMOLI. «È assurdo essere avvisati il giorno prima di dover ricevere il vaccino ed essere costretti a recarsi a Campobasso per farlo con un ospedale a Termoli». A parlare è il marito di F.S., termolese 65enne che ha chiamato TermoliOnLine per segnalare le difficoltà di chi avrebbe diritto di vaccinarsi ma, per farlo, è costretto a recarsi nel capoluogo, a circa 70 chilometri di distanza.

L’odissea della coppia inizia alle 18.13 di oggi, martedì 30 marzo, quando sul cellulare della donna arriva un messaggio: «Prenotazione vaccino Covid per CF --- della signora F.S. in data 31.03.2021. Campobasso, Selvapiana, Cittadella dell’Economia. Recarsi alle ore 10.10». Il testo non lascia spazi a dubbi: per ricevere la dose assegnata bisogna spostarsi.

Eppure a Termoli c’è un ospedale attrezzato per i vaccini: «Io ho già fatto il vaccino – racconta il marito – E sono andato a Termoli, vicino casa. Mia moglie, invece, deve andare a Campobasso. Dovrebbe prendere l’autobus assieme ad altri viaggiatori e rischiare di infettarsi, con un ospedale a 5 minuti di distanza che potrebbe raggiungere tranquillamente a piedi».

Il problema, oltre allo scarso avviso ricevuto (come tiene a sottolineare l’uomo), sta nel fatto che la donna, sua accompagnatrice e compagna di vita, ha difficoltà nel camminare a causa di un’operazione alle gambe ed ai reumatismi: «Ammesso che uno riesca ad organizzarsi, mi spiega come sia possibile farlo in così breve tempo? A maggior ragione se si pensa che lei è la mia accompagnatrice e non può lasciarmi solo. In più mia moglie non cammina bene. Come fa a viaggiare e arrivare a Campobasso?»

La prenotazione online della coppia è avvenuta lo stesso giorno a distanza di qualche minuto, poco prima del 18 marzo, mentre la destinazione per l’inoculazione della dose di vaccino prevede una distanza di diversi chilometri: «Quando ho letto il messaggio mi sono sentito male – ammette l’uomo, ancora provato, al telefono con TermoliOnLine – Perché lei deve andare a Campobasso quando io mi sono vaccinato qui? Qual è il problema?»

La coppia ha provato anche a contattare l’Asrem «ma dopo le 18 non risponde nessuno» e proverà nuovamente domattina per formulare la loro richiesta: «Chiediamo di fare il vaccino a Termoli. Qui abbiamo un ospedale attrezzato, non possiamo andare fuori».