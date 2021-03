Altri due decessi molisani fuori regione: una 41enne di San Martino muore a Roma, 48enne a Cassino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Cresce il numero delle vittime molisane causate dalla pandemia e per avere un quadro fedele di quanto sia stata luttuoso il Covid nella nostra regione andrebbe considerato anche chi è morto fuori regione. Se nel referto dell'Asrem ieri sera c'era solo il decesso della 85enne di Santa Croce di Magliano, tre sono state le vittime in ospedali non molisani. Oltre alla 64enne bidella di San Giuliano di Puglia, morta a Cerignola, hanno perso la vita anche una 41enne di San Martino in Pensilis, ricoverata al policlinico di Tor Vergata, a Roma, e un 48enne di Montaquila, che si trovava a Cassino.