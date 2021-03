Larino, 40 anni per un campo sportivo

LARINO. Tanti anni fa, il Movimento nazionale antiblasfemo pubblicò un opuscolo in cui consigliava – quali surrogati delle solite bestemmie, le parole “Cribbio” (molto usata da Berlusconi), “Sacripante”, “Orca l’oca”, espressioni quali “Porca vacca”, “Porco cane” … Però chi si pronunciava contro le bestemmie non fece caso al nome della cittadina friulana di Codròipo che – notoriamente – è l’anagramma perfetto della più grave di tutte. Mi è venuto da pensare agli slogan di questa Comunità dopo di avere letto una faticosa deliberazione di delucidazioni del Comune di Larino in ordine al mancato completamento degli impianti sportivi di contrada Monte Arcano. Roba da respingere per davvero, al punto che abbiamo pensato di renderne più chiaro il contenuto.

L'interrogante cons. Mezzapelle esordisce, sottolineando di avere già presentato analoga interrogazione nell’ottobre del 2020, essendo tali lavori di notevole importanza per il tessuto socio-economica della cittadina. Ricorda, altresì, che l'iter procedurale sta andando avanti da due anni e mezzo, essendo stata la gara indetta sin dal dicembre 2018. Le Ditte avevano presentato l'offerta entro il marzo del 2019 ed in aprile si era già formata la Commissione tecnica per esaminare i plichi presentati. L’iter si era concluso nell’aprile 2020 e subito era stata formata la graduatoria. Ora siamo giunti al 2021 ma tutto è ancora fermo; e dell’ ‘èmpasse’ viene accusata la pandemìa benché altre opere non abbiano subito rallentamenti (Scuola Rosano, rete del gas, etc.).

Tenta di chiarire le cose l’ass. Bonomolo: una ricognizione dei finanziamenti ha permesso di riscontrare che, con una nota, fatta tenere al past-Sindaco Notarangelo nel luglio 2016, l’Enel si riteneva svincolata dalla convenzione per cui avrebbe dovuto restituire un certo saldo all’Ente. “Abbiamo saputo tardi di queste lettere perché il già Sindaco Notarangelo, ricevuta questa lettera, non l’aveva, poi, fatta inserire nel fascicolo. E, in effetti, manco il funzionario responsabile dell’epoca ne era a conoscenza. Per noi non c'è fondamento alla pretesa dell’Enel e, quindi, siamo ottimisti, sul buon èsito della vicenda”. Senonché, in proposito, è venuta fuori una sentenza, ed il Comune è stato condannato (forse “in termini di compensazione tra dare e avere) per circa 106.000 euro, patendo – già solo per il ritardo - un danno di gran lunga superiore. Peraltro – accusa Bonomolo - il progetto esecutivo è stato approvato dall’Amministrazione Notarangelo “pur senza la copertura finanziaria-Enel”.

A tale proposito ribatte il cons. Di Maria:”Faccio notare che, se non c'era copertura finanziaria, non bisognava manco bandire l'appalto che, una volta acceso, poteva essere annullato in autotutela o rintracciando fondi all'interno del bilancio, dal momento che le somme erano comunque reperibili tra le pieghe dello strumento contabile tra ribassi, carenze e risparmi vari”. Non sapendo più cosa aggiungere, l’ass. Bonomolo torna ad accusare platealmente il Capo del trascorso Esecutivo Notarangelo, ribadendo ancora una volta di non avere inserito nel fascicolo degli impianti sportivi la famosa lettera-Enel. “Siamo stati danneggiati dal vecchio primo cittadino (testuale: n.d.r.) che non solo non ci ha detto di questa lettera quand’anche non l'ha fatta trovare nell’apposito fascicolo, approvando questo progetto”. Il cons. Mezzapelle ribadisce:”Però è passato quasi un anno dalla primavera del 2020 e penso che le due strade possano essere perseguite parallelamente. Trovate i fondi per fare l'opera Tra il ribasso d'asta e da qualche parte del bilancio, penso che le risorse si possano reperire”. Avendo taciuto pure troppo, il sindaco Puchetti ritiene di dovere prendere la parola: ”Tutte le cose dette sono sacrosante. Questo contenzioso nasce nel 2008 e la sentenza di primo grado l'abbiamo avuta dopo circa 12 anni; e questa non è giustizia.

Di quest’opera c’è la massima disponibilità a parlare; ma resta un rammarico: non è possibile che, nel 2016, una nota dove viene messa in discussione una delle risorse consistenti per poter realizzare un'opera, non viene sottoposta né al Consiglio Comunale né ai responsabili dell'epoca, col risultato che la nuova Amministrazione non è stata posta a conoscenza immediatamente dei fatti, avendone riscontro solo dopo un anno e mezzo. Per di più come è stato possibile approvare un progetto senza copertura finanziaria?”.

E qui viene ancora una volta accusato pesantemente il Sindaco Notarangelo che – ci domandiamo – come reagirà? Di fronte ad un’accusa simile, il contenzioso con Enel diventa secondario. Strali a parte (Bonomolo più Puchetti) “noi andremo avanti – dice Puchetti - e sono convinto che quest'estate partiranno i lavori degli impianti sportivi”. Gli spari finali sono quelli di Vito Di Maria e poi di Rainone:”Dire che non c'era copertura finanziaria non corrisponde al vero. E’ stato approvato il bilancio, fatta la gara e c'è stata un'aggiudicazione. Poi c’è questa fantomatica ignota nota, tenuta riservata anche da voi. Se essa è stata al protocollo dell'ente, la nota ha valore legale; se c’è stata qualche sottrazione, vi sarà chi dovrà assumersene la responsabilità. In sostanza l’Ente avrebbe già dovuto agire; e, se non l’ha fatto, ha sbagliato. Eppure i fondi ci sono – precisa Di Maria - perché, se il calcolo esatto è di € 200.000, il nostro bilancio permette di superare l'ostacolo”. Rainone tira le somme:”Mi sembra assurdo che debba passare un anno per sapere se i soldi l'Enel li renderà o meno. Se questi sono tempi ‘normali’, diventa facile spiegarsi perché - per fare un semplice campo sportivo a Larino – occorra addirittura un quarantennio. Come giustamente ha detto Di Maria, anche se l’Enel non dovesse restituire il danaro, lo stato del bilancio consente di andare avanti. Quest'opera è fondamentale per la Comunità; è un segno di rinascita, se non capite neanche questo non so perché volete amministrare”.

Claudio de Luca