Via Perugia, l'intervento di messa in sicurezza della buca (prima e dopo) Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Operai del settore Lavori Pubblici del comune di Termoli al lavoro con solerzia, già lunedì mattina, dopo che un utente aveva segnalato, domenica 28 marzo, una situazione di pericolo in via Perugia a causa di una voragine e di un lavoro di ripristino.

A seguito di quanto riportato sui social, l’ufficio manutenzione del comune di Termoli ha effettuato una verifica ed ha riscontrato che si trattasse di un’area di competenza comunale. A quel punto ha cercato di risalire all’autore dello scavo ed a chi avesse fatto questo ripristino, eseguito in maniera non corretta. Dalle indagini è venuto fuori che il ripristino è stato opera della stessa ditta che aveva realizzato l’intervento sull’arteria, ovvero un’impresa privata che lavora per conto di Tim.

Le particolari condizioni della strada, in forte pendenza, unito al passaggio del traffico hanno comportato un defluimento del materiale bituminoso collocato per il ripristino. Questo aveva creato la formazione di una buca, con conseguente formazione di un’insidia stradale. L’ufficio tecnico, dopo aver informato l’impresa che lavora per la Tim chiedendo di fare una ricognizione sui vari interventi dove potrebbero essersi causati stessi inconvenienti, ha provveduto a intervenire per la messa in sicurezza mediante la risagomatura del tratto con l’applicazione di conglomerato bitumitoso a freddo.

Adesso le condizioni di sicurezza della strada sono state riportate alla normalità. “Riguardo questi episodi, ricordano dal Comune, sarebbe opportuno che la popolazione effettuasse un controllo indiretto, posto che il Comune non riesce a tenere monitorata tutta la situazione”.