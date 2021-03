Vaccini, utenti sbagliano prefisso e chiamano casa privata: «Costretta a staccare telefono»

TERMOLI. C'è una signora termolese che ci ha contattati disperata perché non riesce più a vivere una vita tranquilla: oltre all'angoscia della pandemia che non fa star tranquilli nessuno, lei indirettamente ha una situazione che la ricollega soprattutto per quanto riguarda la prenotazione dei vaccini a mezzo telefono.

Il suo numero di telefono fisso, infatti, è identico a quello delle prenotazioni, con la sola differenza che il prefisso della signora termolese è 0875, mentre quello per prenotare i vaccini ha come prefisso 0865. Ora, pur capendo la differenza minima, chi deve richiedere la vaccinazione faccia attenzione a mettere il prefisso giusto che, ripetiamo, è 0865/724242.

In questo modo la nostra lettrice non verrà più tormentata da telefonate contenenti richieste di prenotazioni per i vaccini: immaginate di sentire il telefono squillare ad ogni ora del giorno e della notte, preoccupati che i nostri cari possano star male e rispondere al telefono segnalando agli utenti di aver sbagliato numero.

La donna non riesce più a dormire e, tra le altre cose, si è vista costretta a staccare il telefono. Una conseguenza che ha scatenato ancor di più gli utenti che vogliono prenotare il vaccini e che, sentendo la linea occupata, si convincono dell’esattezza del numero e continuano a contattarlo, perdendo tempo e non riuscendo a realizzare la prenotazione per il vaccino.

La signora è dispiaciuta per questo inconveniente, che ritarda le reali prenotazioni magari a discapito di chi ha urgenza di doversi vaccinare e per questo ci ha chiesto di darle una mano attraverso il nostro sito, permettendo alle persone di leggere quanto sta accadendo e chiedendo loro di prestare attenzione a formulare il prefisso esatto. Dal canto suo, la lettrice ha chiesto di poter cambiare numero, ma è pressoché impossibile che ciò possa accadere.