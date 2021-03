Vaccini al via per la Polizia Locale, i messaggi sul gruppo WhatsApp dell'AmoPol Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI-CAMPOBASSO. Oggi è un gran giorno per gli agenti delle Polizie Locali del Molise: dopo mesi di attesa, e in seguito alle sollecitazioni che le sigle sindacali e l’associazione AmoPol che conta 90 iscritti e 15 comuni hanno promosso all’indirizzo della Regione Molise e dell’Asrem, questa mattina sono partite le vaccinazioni per le donne e gli uomini in forze alla Locale. Emozionatissimi e increduli, gli agenti si sono messi in fila presso il presidio Selvapiana di Campobasso dove il personale sanitario ha provveduto all’inoculazione della prima dose del vaccino contro il Covid-19.

Una notizia accolta con grandissima commozione dagli agenti che, fin dalle prime luci dell’alba, hanno inondato di messaggi il gruppo whatsapp dell’AmoPol. Dai messaggi, che vi alleghiamo, si evince lo stupore e la gioia degli agenti che si sono sottoposti al vaccino. «Finalmente è toccato anche a loro. È mortificante essere esclusi dalla categoria di Forze dell’Ordine per la questione dei vaccini - ha commentato il Presidente AmoPol Domenico Esposito al telefono con TermoliOnLine - L’AmoPol non ha fatto altro che attendere il proprio turno, con rispetto, però giunti ad una situazione che è quella attuale dove le disposizioni governative, regionali e locali continuano a vedere impegnata la Polizia Locale, gli uomini e le donne, sul nostro territorio regionale in ogni dove, per garantire il rispetto delle disposizioni, troviamo doveroso che, nel momento in cui sono state considerate al pari delle altre Forze dell’Ordine per svolgere i servizi, lo siano anche nel momento in cui le altre Forze dell’Ordine sono arrivate a vedersi riconosciuta la possibilità di vaccinarsi».

«Abbiamo un gruppo whatsapp titolato ‘Amici dell’AmoPol’ in cui da 14 anni condividiamo il buongiorno, i messaggi, la speranza, in cui questa mattina sono stati condivisi messaggi bellissimi che rappresentano la felicità delle Polizia Locali di poter ricevere la prenotazione – ha concluso Esposito - Le Polizie Locali si accontentano di poche cose e quest’anno non sono neanche state ricordate nella festa tradizionale di San Sebastiano, ma avere quest’accortezza li ha motivati e saranno ancora più forti per affrontare non solo questo periodo di nuove sfide, ma anche quello che ci attenderà l’estate prossima. L’AmoPol ringrazia e augura buon lavoro alle donne e agli uomini della Polizia Locale della nostra regione».