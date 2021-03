TERMOLI. Dalla testimonianza video di sensibilizzazione di Fabrizio Di Bernardo, che ha voluto esporsi personalmente per sollecitare l'Asrem sulle vaccinazioni, post solidale da parte della vicepresidente del comitato Molisanità L113, Debora Staniscia: «Vorrei che il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano e chiunque altro sia coinvolto nella campagna vaccinale senta e guardi questo video attentamente e poi mi dica e dica a tutti noi, ma soprattutto a Fabrizio e alle tante altre persone che hanno ricevuto questo messaggio, che sono moltissime, perché accade questo!

Perché con Termoli che ha un punto vaccinale succede una cosa simile e come sia possibile non rendersene conto.

E non ditemi per velocizzare perché stiamo andando avanti a "ciammaruc" si dice qui da noi e questo disservizio rallenta solo le cose.

Avere il vanto di pubblicare ovunque che il Molise è in vantaggio per i vaccini non equivale a dire che siamo i migliori perché è importantissimo vedere e capire anche le dinamiche che coinvolgono le persone fragili, i familiari e i sacrifici pur di vaccinarsi. L'aspetto più importante resta e rimarrà sempre l'umanizzazione delle cure e il senso di responsabilità verso la popolazione, specialmente più debole e in questo caso viene a mio avviso totalmente violata! Si intervenga subito per favore!»