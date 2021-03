Via libera al decreto legge Covid, nessuna zona gialla fino al 30 aprile: si apre alle deroghe

ROMA. Come riferisce l'Ansa: «Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid ma resta la tensione sulla questione delle aperture: nel provvedimento si prevede che la zona gialla sia abolita fino al 30 aprile ma sono previste possibile deroghe, che passano comunque dal Cdm, in caso di dati paricolarmente positivi per una zona in relazione ai contagi e al numero dei vaccinati.

Il tema, però, crea tensione nella maggioranza con la Lega pronta ad andare all'attacco in particolare del ministro della Salute Roberto Speranza.

LE MISURE

Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge Covid, che è atteso nel pomeriggio in Cdm e proroga il dpcm dello scorso 2 marzo ,prevedendo misure anti contagio più rigide dal 7 aprile e per tutto il mese.

La bozza prevede che si applichino solo misure da zona arancione e rossa, ma dispone la possibilità di prevedere deroghe nel caso di bassi contagi e dati particolarmente buoni della campagna di vaccinazione. Il provvedimento, come annunciato, contiene anche lo scudo penale per i vaccinatori, l'obbligo di vaccino per il personale sanitario e le regole per i concorsi pubblici».