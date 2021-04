«Competenza, affetto e umanità: lo hanno assistito nel migliore dei modi»

TERMOLI. Conclusa finalmente l'attesa per l'acquisizione della cartella clinica relativa alla degenza di Franco Dall'Ava, il docente e professionista deceduto a 77 anni lo scorso 9 gennaio all'ospedale Cardarelli di Campobasso, a causa delle complicazioni sopraggiunte in seguito al contagio da coronavirus.

A farcelo sapere, con una cordiale nota di ringraziamento, la famiglia di Franco.

«Lunedi pomeriggio è arrivata la cartella clinica di Franco. Ancora una volta vogliamo ringraziare tutto il personale sanitario che con competenza, affetto ed umanità lo ha assistito nel migliore dei modi.

Un ringraziamento particolare ad Emanuele, Enzo e Termolionline che hanno fatto loro la nostra battaglia e hanno contribuito in modo determinante alla risoluzione del nostro problema. Da quelle pagine abbiamo capito la lotta che Franco ha sostenuto per tornare da noi, di quanto ci abbia protetto nel non lamentarsi mai, ci diceva sempre che stava bene. Il suo amore lo abbiamo sentito tutto e ci accompagnerà per il resto delle nostre vite. Non si è arreso, era semplicemente stanco e voleva risposare. Ora è in pace e dorme nel nostro cuore. Grazie a tutti per l'affetto che ci avete dimostrato».

Lucianna, Daniele e Diego.