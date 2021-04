Migliaia di interventi e 40 anni di vita ospedaliera: in pensione il dottor Quintino Desiderio

TERMOLI. Ha compiuto 65 anni lo scorso 23 febbraio e da oggi è ufficialmente in pensione. Ieri ultimo giorno di lavoro del dottor Quintino Desiderio come primario del reparto di Urologia dell'ospedale San Timoteo, che ha guidato negli ultimi 11 anni, mentre sono stati dal lontano 1982 ben 39 gli anni di presenza in corsia, prima al vecchio plesso di via del Molinello e poi in viale San Francesco, sia in Urologia che Chirurgia generale, di cui è stato responsabile dell’attività di urologia nell’ambito della divisione di Chirurgia generale per 7 anni, dal 1992 al 1999. Ha maturato esperiena anche alla clinica universitaria di Bologna.

Nel suo pingue curriculum anche ruoli di formazione e insegnamento, guardia medica attiva e anche iscritto come medico di medicina generale nei comuni di Montecilfone e Montefalcone nel Sannio per un quadriennio negli anni Ottanta. Presidente e legale rappresentante dell’associazione Servisan onlus, accreditata, all’epoca, presso il ministero della Salute per la formazione Continua in medicina. In tale veste ha organizzato negli anni 2000 numerosi convegni e congressi accreditati Ecm. Di rilievo anche l’attività sindacale a tutela della categoria, come segretario del Cimo Molise, di cui è componente anche del Consiglio nazionale, attraverso cui ha promosso importanti iniziative.

Le elevate competenze gestionali e relazionali acquisite nel corso dei suoi incarichi gli hanno aperto anche le porte di importanti associazioni scientifiche. Ha eseguito, quale primo operatore, migliaia di interventi chirurgici di chirurgia open, chirurgia laparoscopica, chirurgia endoscopica ed endourologica, di bassa, media ed elevata complessità, riguardante tutti gli organi ed apparati, compresi, personalmente, anche migliaia di Eswlper litiasi reno ureterale.

Ha addestrato colleghi più giovani ad eseguire interventi chirurgici di bassa e media complessità e, nell’ultimo periodo, anche interventi di elevata complessità.

Altrettanta pluriennale esperienza di utilizzo delle tecniche diagnostiche ecografiche ed endourologiche, avendo eseguito, personalmente, migliaia di ecografie ed ecocolordoppler, cistoscopie, ureteroscopie e renoscopie.

Negli ultimi 3-4 anni si è dedicato, in modo particolare, all’addestramento e formazione specialistica ed operativa di colleghi meno esperti, consentendo ad alcuni di essi di acquisire le necessarie manualità per

L’esecuzione di interventi chirurgici di branca anche di alta complessità, con il risultato di aver formato un’equipe chirurgico urologica del tutto intercambiabile.

Nel corso degli studi universitari si è sempre interessato di chirurgia sperimentale, lavorando presso la clinica chirurgica dell’università di Bologna a vari progetti sperimentali. I più importanti sono stati: il fegato artificiale; gli studi sperimentali sull’autotrapianto di milza.

Insomma, una vita piena di impegno, passione e soddisfazioni legate al mondo della medicina ospedaliera e diagnostica.