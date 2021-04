Popolazione in calo e disoccupazione in aumento: il barometro del Molise

MOLISE. Tra il 2004 ed il 2005, per semplificare l’attività della P.a., entrarono a far parte dell’ordinamento nazionale un centinaio di decreti legislativi. Sarebbero dovuti servire a semplificare; ma, per provare ad arginare la mole delle norme vigenti, si dovrebbe imporre, non tanto uno sfoltimento, quanto piuttosto la produzione di nuovi provvedimenti. Questo paradosso ha reso difficile la vita alla riforma Bassanini che voleva lottare con la burocrazia. Punte di diamante furono la realizzazione dello Sportello unico e l’abbattimento del numero di certificati.

Ma lo scoglio maggiore rimane, ancora oggi, quello rappresentato dal numero dei Comuni (8.103), e dalla massiccia presenza di enti di piccole dimensioni (il 95% rimane, demograficamente, sotto i 20mila ab.; il 73%, pari a 5.903 enti, non ne conta 5mila). Si pensi pure che, nei 7.848 Comuni fino a 20mila ab., vivono quasi 27 milioni di persone, rappresentative del 47% dell’intera popolazione; mentre, nei restanti 255, vive la maggioranza degli Italiani e risiede la maggior parte delle imprese. Pensare, allora, che i nuovi strumenti dell’antiburocrazia possano attecchire in simili realtà sarebbe per davvero volere troppo. Se si applicano i dati sopra esposti alla realtà molisana, si ottiene un quadro sconfortante, fatto di Comuni – polvere. Nell’arco degli ultimi anni, è stato registrato un calo della popolazione insorto a causa di un’inedita ondata migratoria giovanile che – nel 1999 – superò le mille unità. Se accoppiamo questo dato a quello legato alla denatalizzazione, diventa impossibile vedere spiragli di luce per il futuro. Perciò, quando in campagna elettorale, da parte di più di un candidato, vengono ipotizzate sorti magnifiche e progressive, occorrerebbe zittire quel fanfarone, rappresentandogli quel dati secondo cui, se il già borbonico Contado poteva contare su 331.000 abitanti nel 1991, oggi siamo poco tranquillamente scesi sotto i 300mila.

Oggi, purtroppo, in tutt’e due le province, si assiste ad una netta diminuzione del numero degli occupati, finanche in agricoltura, cui fa riscontro l’aumento del numero delle persone in cerca di occupazione (+33,3%). Tutti questi dati sono sfornati dalla Camera di commercio di Campobasso, ma non fanno impressione alla classe politica locale che, manco di fronte a certi dati matura aspettative di più alto profilo. I nostri Comuni, a fronte di questo sfacelo sociale ed economico, non riescono a partorire manco Unioni che, quando costituite, si rivelano solo pile cartacee. Nessuno ha il coraggio di cancellare, magari riducendoli a municipi, quei comunelli da 300-500 anime dove, visivamente, non si sa come tirare avanti, dal momento che occorre comunque elargire ai propri amministrati gli stessi servizi offerti all’utenza da enti ben più grandi, mentre la cassa piange ed e piena di ragnatele. I dizionari recano due significati (uno positivo ed uno negativo) del termine zavorra.

Da una parte il riferimento d’obbligo va a quel carico speciale di materiale, liquido o solido, disposto nella stiva di una nave, quando quello normale si riveli insufficiente a stabilirne l’assetto; dall’altra si pensa ad una quantità ingombrante di materiale, ritenuto inutile e senza valore. Forse oggi è già troppo tardi per intervenire. Ma se, qualche decennio addietro, i nostri Comuni non fossero stati considerati alla stregua di quei sacchetti di sabbia, utili soltanto ad equilibrare la differenza tra la forza ascensionale ed il carico dell’aerostato (quei carichi che, quando sia necessario, si lasciano precipitare al suolo per agevolare il volo), sarebbe salito in alto un numero di politici di gran lunga inferiore; ma almeno i Comuni, lungi dall’essere ritenuti mera zavorra, di cui liberarsi per far salire il “manovratore” sempre più verso l’azzurro, sarebbero ritornati ad essere ciò che in origine sono sempre stati: vale a dire quella ‘res publica’, più prossima a noi, che tutti dobbiamo rispettare, ma che deve essere onorata soprattutto da chi abbia inteso abbracciare la croce politica, peso di quella scienza avente per oggetto la direzione della vita pubblica.

Claudio de Luca