MONTECILFONE. Immaginare un anno scolastico senza un’uscita, una visita al museo è qualcosa di impensabile per una scolaresca.

Gli alunni di Montecilfone e di San Giacomo, dell’Istituto Comprensivo di Petacciato, hanno effettuato con grande successo un viaggio in modalità Web Meeting.

Dove? In un luogo della natura, il Bosco di Corundoli, scrigno di biodiversità, e il suo Museo dei Gessi.

In perfetta sintonia, gli insegnanti e gli esperti, la dottoressa Sforza Rosella e il dottor Norante Nicola, alternando momenti di filmati, ricerche e laboratori pratici hanno guidato gli alunni alla scoperta delle peculiarità della fauna, della flora, dei gessi e del Bosco di Corundoli senza trascurare gli aspetti storici legati al territorio.

La Dirigente scolastica Lattanzi Giovanna, che ha partecipato all’evento, ha rilevato che organizzare viaggi virtuali non dev’essere solo un’attività da proporre in DAD, ma può diventare anche una modalità di lavoro in presenza mediante la LIM.

L’iniziativa ha avuto pieno consenso e collaborazione del Sindaco Giorgio Manes e del vicesindaco Gissi Matteo.

Esperienze come questa, unite alla condivisione di valori legati all’ambiente da parte di genitori, docenti, alunni ed esperti possono educare e stimolare gli studenti a diventare custodi della biodiversità e favorire lo sviluppo del senso di appartenenza di ognuno al proprio territorio.