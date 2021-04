GUGLIONESI. Ripartire dai più piccoli. Si deve e si può.

E’ con questo spirito che la ProLoco Colleniso di Guglionesi ha voluto donare un paio d’ore di serenità e svago ai più piccoli. A tutti quei bambini che, durante questo lungo anno, sono stati ‘sacrificati’ nelle loro case, nelle loro camerette senza venire a contatto con gli altri. Loro che, in silenzio, hanno dato una grande lezione a tutti.

E lo hanno fatto anche oggi. Muniti di mascherine hanno accolto con stupore, dolcezza e allegria, le due mascotte di Minnie e Topolino.

Due mascotte che hanno donato un sacchettino di caramelle e ovetti, come simbolo di Pasqua.

Soddisfatti gli organizzatori. “Vedere lo stupore e la gioia negli occhi dei bambini ci ripaga di tutti i sacrifici fatti in questi mesi. Sentire i commenti positivi ci sprona a fare meglio e ancora di più”.

L’idea non sarà solo per Pasqua, la proloco, infatti, sta mettendo già a punto un calendario pieno di iniziative sia per grandi che per piccini.

Intanto, si replica domani 1°aprile. Occhi aperti bimbi, Minnie e Topolino vi aspettano a Castellara!