TERMOLI. Eccellenze termolesi, la sezione Aia (Associazione italiana arbitri) di Termoli è la migliore d’Italia.

«I social sono i mezzi di interazione e comunicazione più usati, in tempi di pandemia lo sono ancor di più. Circa una settimana fa la pagina @arbitriamo ha iniziato un contest su Instagram dove, attraverso dei sondaggi, bisognava votare la sezione migliore. A questo contest, insieme a tutte le sezioni arbitrali italiane (207 sezioni), ha partecipato anche la nostra sezione “Daniele Rettino” è riuscita a raggiungere la finale, dopo aver superato in primis il girone B di qualificazione, nel quale superavano il turno solo le prime 5 squadre più votate su un totale di 86 sezioni complessive del girone. Ai quarti di finale ha incontrato la sezione di Teramo superandola di netto e, arrivata in semifinale, si è scontrata contro la sezione di Lanciano; qui la sfida è stata ardua poiché questa sezione era tra le favorite alla vittoria visti i trend delle precedenti votazioni ma, nonostante tutto, la nostra sezione, seppur piccola, è riuscita a batterla e raggiungere la finale insieme ad Aia Palermo ed Aia Acireale.

La nostra Aia Termoli è riuscita ad arrivare alla vittoria con ben 830 voti, ottenendo un distacco di circa 50 voti dalla seconda classificata (Aia Acireale). Tenendo in considerazione che la nostra sezione non fosse tra le favorite, dal momento che in gara partecipavano sezioni che vantano un numero di associati nettamente superiore rispetto alla nostra... Nonostante tutto ce l’abbiamo fatta, raggiungendo questa piccola vittoria che altro non è che la conferma della continua presenza, anche in tempi di difficoltà, della passione e l'attaccamento alla sezione dei nostri associati. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro, termolesi e non, che hanno mostrato il loro supporto, attraverso un semplice voto pur non facendo parte del mondo arbitrale; questo ci permette di capire come una piccola sezione molisana, sostenuta dalla passione di una piccola, ma dal cuore grande, città come Termoli, possa portare ad ottenere grandi risultati».

Ancora un riconoscimento per la giovane sezione Aia di Termoli, dunque, che non perde occasione per mostrare la sua efficienza e organizzazione cristallina, vincere un contest a questi livelli dimostra solo una cosa il buon lavoro alla fine paga sempre e anche le recenti promozioni per arbitri e assistenti nei campionati professionistici ne è la chiara dimostrazione.

Ringraziamo la sezione Aia di Termoli e la responsabile della comunicazione Vanessa Di Rosa, che anche in questa mansione si è dimostrata degna come tutto il lavoro che fa la sezione.