In Molise né decessi e nemmeno ricoveri, ma ci sono 56 positivi su 566 tamponi

CAMPOBASSO. Nessun decesso in Molise nelle ultime 24 ore e non poteva esserci migliore debutto del mese di aprile. Due trasferimenti da Malattie infettive alla Terapia intensiva Covid del Cardarelli, pazienti di Campobasso e Santa Croce di Magliano. Nessun ricoverato, altra ottima notizia e 5 dimessi: uno da Termoli, di Santa Croce di Magliano, 2 da Malattie infettive, di Campomarino e San Donato Milanese, un paziente di isernia dalla Rianimazione Neuromed e uno di San Martino in Pensilis dalla Terapia Sub-intensiva del Cardarelli. Su 566 tamponi processati dall'Asrem da ieri, ci sono 56 positivi, un picco in rialzo, con 52 guariti.

I contagi: 8 Termoli, 3 Agnone, 2 Bojano, 2 Busso, 5 Campobasso, 1 Casacalenda, 1 Casalciprano, 1 Cercemaggiore, 7 Isernia, 6 Limosano, 3 Petacciato, 2 Pozzilli, 5 Santa Croce di Magliano, 1 Sepino, 4 Trivento, 5 Venafro.

I guariti: 6 Termoli, 4 Agnone, 1 Belmonte del Sannio, 2 Bojano, 1 Bonefro, 12 Campobasso, 3 Campodipietra, 2 Cantalupo nel Sannio, 3 Cercemaggiore, 1 Chiauci, 1 Fossalto, 1 Isernia, 3 Jelsi, 2 Mafalda, 1 Pescolanciano, 1 Petacciato, 2 San Martino in Pensilis, 1 Sant’Angelo Limosano, 1 Sepino, 3 Toro, 1 Vinchiaturo.

In totale sono 440 i decessi in Molise dall’inizio della pandemia di Coronavirus.

Attualmente l’ospedale “Cardarelli” di Campobasso, centro covid regionale ospita 64 pazienti, 54 presso il reparto di Malattie infettive, 10 presso il reparto di Terapia intensiva.

2 i pazienti covid ricoverati presso l’area grigia del Pronto Soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

3 pazienti covid ricoverati presso il Gemelli Molise di Campobasso.

4 paziente covid ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

I casi attualmente positivi in regione sono 858.

In aumento dai 3.890 di ieri ai 3.937 di oggi, il numero dei soggetti posti in isolamento da Asrem.

Sono 293 i tamponi antigenici effettuati in totale, di cui 17 quelli risultati positivi.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 85 sui 136 della regione, a fronte dei 135 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.



87 Campobasso

84 Termoli

78 Isernia

39 Jelsi

34 Limosano

32 Santa Croce di Magliano

30 Venafro, Agnone

29 Campomarino, Toro

22 Petacciato

18 Trivento

17 Bojano, Casacalenda

16 Cercemaggiore, San Martino in Pensilis, Montaquila, Riccia

11 Guglionesi

10 Acquaviva d’Isernia

9 Sepino, Ripalimosani, Baranello, Colletorto

8 Belmonte del Sannio, Ferrazzano, Capracotta, Macchiagodena.

7 Fornelli, Longano.

6 Busso, Larino, Vastogirardi, San Pietro Avellana, San Giuliano di Puglia

5 Fossalto, Tufara, Castelpetroso, Pietrabbondante.



4 Guardiaregia.



3 a Bonefro, Pescolanciano, Cantalupo nel Sannio, Campodipietra, Frosolone, Montecilfone, Civitacampomarano, Provvidenti, Montenero di Bisaccia, Sant’Agapito.



2 Chiauci, Monteroduni, Montelongo, Torella del Sannio, Rionero Sannitico, Ururi, Castropignano, Pesche, Rotello, Guardialfiera, Macchia d’Isernia, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, Casalciprano, Pozzilli.



1 Vinchiaturo, Sant’Angelo Limosano, Mafalda, Pettoranello del Molise, Montorio nei Frentani, Miranda, Carpinone, Campolieto, Filignano, Sant’Elia a Pianisi, Santa Maria del Molise, Sesto Campano, Roccamandolfi, Oratino, Cercepiccola, Pietracatella, Mirabello Sannitico, Castelmauro, Castelpizzuto, Cerro al Volturno.



9 positivi di fuori regione, si tratta di 1 paziente 1 di Bitonto, 1 di Modena, 2 San Donato Milanese, 1 Roma, 1 Salerno, 1 Isole Tremiti, 1 Carlantino, 1 Montesilvano.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 12.373 casi a fronte di 167.481 tamponi processati, di cui 17.897 tamponi di controllo processati in tutto il periodo.



La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e le strutture private accreditate è la seguente:



- 12.373 casi conclamati in Regione, 8.852 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 3.456 in quella di Isernia e 65 con pazienti provenienti da fuori regione.



- 64 i ricoverati del "Cardarelli" di Campobasso centro Covid-19 in Regione:

• 54 presso il reparto di Malattie infettive, 43 della provincia di Campobasso, 7 della provincia di Isernia, 4 di fuori regione.



• 10 presso il reparto di Terapia intensiva: 9 della provincia di Campobasso e 1 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione.





- 2 i pazienti ricoverati presso l’Area Grigia del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli: 1 della provincia di Campobasso, 0 della provincia di Isernia, 1 di fuori regione.



- 3 i pazienti ricoverati presso il “Gemelli Molise” di Campobasso:

• 3 presso il reparto di Terapia intensiva: 2 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione;

• 0 presso il reparto di Terapia Sub intensiva: 0 della provincia di Campobasso, 0 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione;



- 4 pazienti ricoverati presso il “Neuromed” di Pozzilli:

• 3 presso il reparto di Terapia intensiva: 1 della provincia di Campobasso, 2 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione;

• 1 presso reparto di Terapia Sub intensiva: 1 della provincia di Campobasso, 0 della provincia di Isernia, 0 di fuori regione;



- 761 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 515 nella provincia di Campobasso, 246 nella provincia di Isernia e 0 di altre regioni.



- 24 i pazienti asintomatici dimessi. 21 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia, 1 di fuori regione. Si tratta delle persone in via di guarigione.



- 11.063 il numero dei pazienti guariti certificati, 7.922 della provincia di Campobasso, 3.093 della provincia di Isernia e 48 di altre regioni.



Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi o al trascorrere dei giorni necessari previsti da protocollo del Ministero della Salute, abbiano effettuato il tampone di controllo ed esso sia risultato negativo al Covid-19.



- 440 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 325 della provincia di Campobasso, 104 della provincia di Isernia e 11 di altra Regione.



- 5.667 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale):



• 1.465 USCA di Termoli presso i positivi in isolamento domiciliare della zona di Termoli.



• 1.604 USCA di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso.



• 553 USCA di Larino presso i positivi in isolamento nella zona del Basso Molise.



• 1.219 USCA di Venafro presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Isernia.



• 434 USCA di Riccia presso i positivi in isolamento nella zona di competenza.



• 392 USCA di Agnone presso i positivi in isolamento nella zona di competenza.



Presenti in tutto il territorio regionale 3.937 persone in isolamento e 0 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.