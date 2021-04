TERMOLI. Restrizioni Covid indispensabili anche nelle occasioni più formali e ufficiali, come la celebrazione del Solenne Pontificale di Pasqua a Termoli. Significativa l'omelia del vescovo Gianfranco De Luca, nella cerimonia al duomo, che proponiamo in stralci grazie all'impegno dell'amico Stefano Leone.

«Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. … Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano … se non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: «Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino». Non lasciamoci rubare il Vangelo, rimarremmo senza Gesù, la nostra vita e la nostra missione risulterebbero risucchiate dall’incertezza e abitate dall’ansia e totalmente assorbite nel nulla delle cose che possediamo o pensiamo di gestire», questo il pensiero che monsignor De Luca ha rivolto come conclusione della riflessione mercoledì scorso davanti ai sacerdoti nella messa crismale.