TERMOLI. Pasqua blindata a Termoli, come lo sarà anche la Pasquetta, domani. L'ordinanza ulteriormente restrittiva del sindaco Francesco Roberti, che ha chiuso l'accesso a lungomari e spiagge, sia a Nord che a Sud della città adriatica, oltre ad aver interdetto gli ingressi del Parco comunale, luoghi di aggregazione simbolo delle festività primaverili, ha inasprito la zona rossa nazionale che il Governo Draghi ha imposto su tutto il territorio della penisola.

Misure di contenimento della pandemia per i tre giorni dal 3 al 5 aprile resisi necessari dalla resistenza del Covid, che non vede appiattire la curva dei contagi come si sperava, nonostante ormai siano trascorsi quasi 6 mesi dai provvedimenti autunnali previsti dal Governo Conte e a oltre 3 mesi dall'avvio delle vaccinazioni.

Nelle arterie principali, in ingresso e in uscita, pattuglie dispiegate della Polizia municipale, dei Carabinieri, di Polizia di Stato, Polizia stradale e Guardia di Finanza.

Cittadini, residenti o turisti, si sono guardati bene in mattinata di rischiare delle sanzioni per passeggiare, fare attività sportiva o pedalare in bicicletta.