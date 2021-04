Muore a Foggia nel giorno di Pasqua a soli 51 anni, il cordoglio del sindaco di Ururi

URURI. La casella zero decessi vale per la rete ospedaliera molisana, ma purtroppo non per la comunità regionale. All'ospedale di Foggia è deceduta a soli 51 anni una paziente di Ururi, trasferita in Cross dal Molise. L'ennesima vittima del basso Molise a causa del Covid. A darne l'annuncio, contestualmente al messaggio di cordoglio istituzionale, è stato il sindaco di Ururi. Raffaele Primiani: «Con la tua sofferenza e la tua solitudine hai ripercorso il Calvario di Nostro Signore e nel giorno di Pasqua sei tornata fra le sue braccia! Perdonaci se non abbiamo potuto fare di più. A Dio Mariarosaria Silvestri».