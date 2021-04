TERMOLI. «Termoli merita di più. Basta vaccinazioni nelle tendopoli e si attivi subito il punto vaccini presso il palasport, senza esitazione».

E’ l’appello, l’ennesimo, del patologo clinico Giancarlo Totaro, sull’avvio della campagna vaccinale nella struttura di piazza del Papa, allestita ormai da più di un mese.

ۮAdesso è ora di metterci tutto l'impegno per porre fine alle vaccinazioni presso la tendopoli della Cri installata nei parcheggi del San Timoteo di Termoli.

Non è degno di una città come Termoli e non può diventare una soluzione stabile e soprattutto unica soprattutto con l'aumento della temperatura che potrebbe creare grandi problemi sanitari pre e post vaccinali ad una popolazione anziana ed anche non anziana.

Le ragioni sono palesi a tutti e nemmeno si entra nel merito vista l'assoluta evidenza dei fatti come nell'assoluta evidenza dei fatti c'è l'indiscutibile l'ottimo lavoro sin qui svolto dagli operatori sanitari della stessa Cri a cui va ogni ringraziamento.

E' necessario spingere per aprire con urgenza il punto vaccinale presso il palasport e/o presso i numerosi luoghi possibili che a Termoli sicuramente non mancano, pur potendo continuare ad usare al momento lo stesso personale in attesa di cooptare le forze nuove interne al sistema sanitario regionale.

Mi scuso per la banalità: Perché ancora non viene utilizzato il palasport per le vaccinazioni?

Premessa la scarsa disponibilità del vaccino ma quando saranno chiamati ad operare tutti medici che attraverso gli accordi di categoria hanno già dato la disponibilità a vaccinare?»