Madonn’a llunghe, il pellegrinaggio simbolico dalla Cattedrale al Santuario

TERMOLI. Da padre Luigi un messaggio alla comunità termolese sulla festività locale della Madonna della Vittoria, conosciuta come Madonn'a llunghe, che cade nel martedì di Pasqua.

«Carissimi Termolesi, anche quest’anno le circostanze, legate alla pandemia, non ci permetteranno di festeggiare la nostra festa del martedì 6 aprile, la Madonna della Vittoria, per tutti a’ Madonn’a llunghe.

E quindi, come lo scorso anno, martedì 6 aprile, alle ore 6, monsignor Gianfranco De Luca, padre Enzo, suor Cecilia, suor Veronica ed io partiremo per compiere, a nome di tutta la cittadinanza, il percorso simbolico a piedi, dalla Cattedrale al Santuario, con in mano una copia del quadro della Madonna della Vittoria.

Ci uniamo spiritualmente per continuare a chiedere la protezione della Madonna della Vittoria su tutti voi e sull’umanità intera. Non saranno celebrate le sante messe durante la giornata. Appena sarà possibile stabilire un’altra data, festeggeremo insieme e consacreremo il nuovo altare posto nel Santuario, ma per questo sarete sicuramente avvisati per tempo. Nell’attesa di ritrovarci, invoco la benedizione di Maria su ciascuno di voi, e vi ringrazio per la vostra attenzione. Auguri: “Alleluia Cristo è veramente Risorto, Alleluia».

Vostro p. Luigi