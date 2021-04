TERMOLI. Una vita senza limitazioni: anche chi è affetto da diabete di tipo 1 può farlo.

Nasce così la campagna Blue Balloon', patrocinata dalle associazioni Agd Italia (Associazioni giovani con diabete), Aniad (Associazione nazionale italiana atleti diabetici), Diabete Forum, Fand (Associazione italiana diabetici) e Fdg (Federazione nazionale diabete giovanile) e promossa da Medtronic.

E anche l’associazione diabetici del basso Molise intende partecipare.

L’iniziativa consiste nel tenere in aria un palloncino mentre si proietta la presentazione in riunione o mentre si chiacchiera tra amici o durante le ore spensierate al parco con i propri figli: queste alcune delle scene che compongono il “Video Hero”, disponibile nella sezione del sito Medtronic dedicata ad approfondimenti sulla patologia (https://medtronic-diabete.it). Nel video - spiega una nota - è rappresentata metaforicamente la quotidianità di chi è affetto da diabete di tipo 1: in ogni azione compiuta, la persona con diabete deve sempre tenere a mente l’importanza della gestione della propria condizione, che si traduce nel controllo dell’insulina e delle variazioni dei suoi valori nel proprio organismo. È una gestione delicata, una sfida quotidiana e costante per tutta la vita, una condizione troppo spesso ignorata da chi non la vive sulla propria pelle perché non conosciuta fino in fondo.

Il diabete di tipo 1 conduce a un deficit insulinico assoluto e in genere insorge nell’infanzia o nell’adolescenza, ma può manifestarsi anche negli adulti. In Italia si manifesta ogni anno in 8.1 bambini su 100.000 ed è una condizione cronica dalla quale non si guarisce ma si può controllare rispettando la terapia insulinica, seguendo una dieta sana e impegnandosi nell’attività fisica.