Come nel 2020 anche oggi: Pasquetta surreale sulla costa: strade e spiagge vuote, controlli serrati Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. «Pasquetta surreale sulla costa: strade e spiagge vuote, controlli serrati», è il titolo che abbiamo utilizzato nel 2020, ebbene lo riproponiamo anche nel 2021, purtroppo.

Seconda primavera e seconde festività pasquali consecutive vissute in epoca di restrizioni Covid.

Pasquetta che si conferma particolare ed insolita come quella del 2020 sulla costa molisana: Termoli è deserta, triste, blindata a causa del Covid-19: le strade sono completamente vuote, gli stalli quasi tutti liberi, il parco è chiuso ed in spiaggia non si può accedere.

Poche auto girano lungo le arterie, all’interno il guidatore raramente accompagnato da un familiare, qualcuno passeggia con il proprio cane o con il figlio, altri camminano da soli, l’aria è pulita e silenziosa: nessun profumo di carne arrosto che scoppietta sopra i carboni ardenti, nessuna risata contagiosa o selfie da postare sui social.

La musica è spenta, in lontananza si sente il cinguettio degli uccelli, un soave suono rotto solo dal rumore delle pale dell’elicottero che sorvola la costa per controllare il rispetto delle norme.

Nessuna fila fuori dalle gelaterie del corso, niente colazione al bar, nessuna corsa per accaparrarsi un tavolo libero nei ristoranti o nei bar del centro e del Borgo Antico.

In giro non c’è quasi nessuno, ad esclusione delle Forze dell’Ordine che pattugliano i due lungomari, chiusi al traffico, il parco comunale, da sempre meta preferita nei periodi di festa e le principali arterie di ingresso ed uscita dalla città.

Le panchine di Piazza Monumento, nessun anziano intento a leggere il giornale o a chiacchierare con gli amici, le saracinesche per il Corso sono chiuse, come supermercati, centri commerciali e luoghi di aggregazione. Lo impone la zona rossa nazionale e ci sono anche le limitazioni dell'ordinanza sindacale.