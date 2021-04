Santa Croce di Magliano in controtendenza, Florio lascia la Dad fino al 17 aprile

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nel messaggio di Pasqua, il sindaco Alberto Florio - in controtendenza col resto dei colleghi nel basso Molise - ha reso noto che la Dad in paese proseguirà fino al 17 aprile:

«È già la seconda Pasqua all’ombra della pandemia da coronavirus, la seconda in lockdown. Siamo tutti stanchi, ma è importante continuare ad essere consapevoli che passerà. Per quanto le regole che, rigorosamente, dobbiamo rispettare, ci impediscano di vivere nel migliore dei modi questo periodo festivo, vi porgo un affettuoso augurio di trascorrere una Pasqua serena. Ne approfitto inoltre per informarvi che la sospensione delle lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul nostro territorio, sarà protratta fino al 17 aprile 2021.

Martedì prossimo firmerò l’ordinanza. Prima di ogni altra cosa è mio preciso impegno e dovere tutelare la salute e la sicurezza dei ragazzi, degli operatori scolastici, degli insegnanti, delle rispettive famiglie e, di conseguenza, della nostra intera Comunità così provata dall’epidemia. Cerchiamo, dunque, di evitare tutte le occasioni di assembramenti, soprattutto lunedì che, oltre ad essere vietati, potrebbero causare nuovi pericolosi contagi e focolai epidemici».