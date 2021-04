TERMOLI. Versante adriatico avversato dal maltempo in questa fase della settimana, almeno fino a domani.

Nel pomeriggio di oggi previste raffiche di vento anche sui 70 km/h, come prevede la stazione Meteo dell'Aeronautica militare di stanza sul Castello svevo.

Gli esperti di 3bmeteo.com hanno diramato un peggioramento sulle regioni centrali con fenomeni a tratti anche temporaleschi che si concentreranno sulle aree interne tirreniche, Umbria e sulle Marche, la sera fin sull'Abruzzo e con nevicate sull'Appennino in calo la sera fino a 400m sul settore settentrionale fino al Montefeltro, a tratti anche in pianura, ma in graduale esaurimento. Al Sud nubi sparse e schiarite salvo maggiori addensamenti in Campania, già con qualche pioggia più frequente al pomeriggio, in serata anche su Molise, alta Puglia e alta Calabria tirrenica. Venti che diverranno forti da nordest al Nord con Bora sul Triestino, ancora occidentali al Centro-Sud. Temperature in diminuzione al Centro-Nord. Mercoledì ancora tempo spesso instabile, freddo con neve a bassa quota.