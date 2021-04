TERMOLI. Nel corso della sua consueta e dettagliata informativa sull'emergenza sanitaria, incentrata quasi esclusivamente sulla campagna vaccinale oggi nellì'aula di Palazzo D'Aimmo, il Governatore Toma ha parlato di situazioni senza grosse criticità nella gestione dei 19 punti vaccinali allestiti in Molise.

Tuttavia, se il presidente ha parlato solo di alcuni disguidi, a Termoli, sull'Hospitainer del San Timoteo, c'è chi la pensa diversamente, come il portavoce del Movimento 5 Stelle, Nick Di Michele, che a margine di una lunga fila registrata anche stamani, ha così commentato: «Il tempo passa ma le pessime organizzazioni non tardano a morire. Questa mattina al San Timoteo gente ammassata è in attesa. Non solo pericolosamente vicine ma addirittura con turni che si accavallano. Questo è il Molise di Toma, questo è ciò che i cittadini molisani non meritano. Spero solo in un veloce cambiamento perché a peggiorare non si finisce mai».

Un esempio dei disagi da una residente: «Mio padre aveva appuntamento alle 11:40... è andato sicuramente un po’ prima ed ci ha chiamato due ore dopo perché secondo lui ci volevano ancora altre due ore buone di fila»