«Riaprire le scuole, pensiamoci», la lettera di genitori preoccupati

TERMOLI. La riapertura delle scuole in presenza sta creando numerose perplessità e preoccupazioni nei genitori degli studenti che si rivolgono direttamente all’amministrazione termolese ed alla Regione Molise.

Leggendo i quotidiani online, ci ha fatto molto piacere constatare che a Termoli ci siano persone preoccupate per il rientro in classe dei propri figli, considerando che solo da pochissimi giorni la situazione nel nostro territorio stia migliorando, sia dal punto di vista dei ricoveri, che dei decessi. Siamo dei genitori preoccupati come tanti, visto che la variante inglese è ancora presente nel nostro territorio e da quello che si sa colpisce soprattutto i giovanissimi.

Forse ci siamo dimenticati degli Elisoccorsi che portavano le persone in altri ospedali, visto la cronica carenza di posti letto all’Ospedale San Timoteo di Termoli, o delle morti fra il personale scolastico a causa del contagio in una scuola dell’infanzia.

Voi potreste obiettare che il personale scolastico ora sia stato vaccinato e quindi non può ne essere contagiato ne trasmettere il virus! In realtà gran parte del personale scolastico ha ricevuto solo la prima dose, il ciclo vaccinale sarà completato a giugno quando l’anno scolastico sarà terminato.

Chiediamo pertanto all’Amministrazione Comunale di Termoli e chi di competenza alla Regione Molise di valutare la riapertura delle scuole, o quantomeno di dare la possibilità a chi non vuole correre questo rischio, di effettuare la Didattica a distanza perché è un diritto che non può essere negato.