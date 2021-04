Un altro nodo da sciogliere con la riapertura della scuola: la mensa

TERMOLI. Dibattito acceso anche sulla mensa scolastica a Termoli: un altro nodo da sciogliere, quello della mensa scolastica. «Ricomincia la scuola in presenza ma, partendo dal presupposto che sappiamo tutti che per i più piccoli è la soluzione migliore, purtroppo la paura c'è e la Dad resterebbe l'unica situazione che continuerebbe a tutelare la salute dei bimbi e soprattutto la nostra! Detto questo la cosa che più ci sconcerta è la mensa, abbiamo ricevuto comunicazioni che la mensa ricomincerà lunedì 12 aprile e che a causa della presenza delle varianti la distanza tra i bimbi a pranzo (quando non indossano la mascherina per mangiare ovviamente) cambia da un metro a 2. Inoltre ,nel suddetto comunicato, ci è stato chiesto di compilare un form per confermare di avvalersi del servizio mensa oppure no ed ecco nascere il nostro disappunto: se ci si avvale del servizio mensa ci si dovrà organizzare con una turnazione le cui modalità sono tutt'ora ignote; se non ci si avvale del servizio mensa ci viene detto di prendere i bimbi alle 13 e riportarli a scuola entro le 14, altrimenti risulterebbero assenti dalle lezioni pomeridiane! A questo punto la nostra disapprovazione sta nel metterci volontariamente in difficoltà. Come si può riuscire in un ora ad andare a prendere i bimbi , farli pranzare e riportarli a scuola ? E soprattutto chi lavora come fa ? Ma ne vale davvero la pena tutto questo movimento di persone e mezzi in pandemia per cosa? Per 2 ore pomeridiane! Vorremo tanto che chi di dovere, e quindi nel nostro caso il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Brigida, cerchi di capire il nostro disappunto e riesca a cambiare queste disposizioni! Un gruppo di genitori della scuola primaria di via Maratona».